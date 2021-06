È stato un anno particolarmente intenso per Elisa Isoardi tra l’esperienza all’Isola dei Famosi e il futuro televisivo. Il suo nome è circolato molto nei corridoi Mediaset. La voce sempre più forte la vuole infatti al posto di Barbara D’Urso. Carmelita, da parte sua, non è disposta a lasciare lo scettro. Mentre Elisa Isoardi si barrica dietro il silenzio. L’ultima volta che la conduttrice ha parlato è stato qualche mese fa per fare chiarezza sulla fine della sua storia con Matteo Salvini.



Insieme dal 2015 al 2018, la loro storia aveva poi raggiunto il capolinea. “Con Salvini siamo rimasti in buoni rapporti, quando capita ci si scambia un messaggio ma niente di più – ha spiegato Elisa Isoardi – Ho svoltato, e dopo i tre anni che mi sono serviti a metabolizzare l’addio, sto bene, mi sento pronta a un nuovo amore”. Ai microfoni di Verissimo, l’ospite ‘vip’ di Silvia Toffanin ha anche ammesso di aver vissuto un momento delicato dopo quella separazione.



“Sì, ho sofferto. Non importa chi ha lasciato o chi sia stato lasciato, è sempre un fallimento. Con Matteo sono stati cinque anni d’amore bellissimi – ha continuato Elisa Isoardi – . Io l’ho amato tantissimo, è stata la storia più importante della mia vita e la porterò sempre nel cuore. Adesso ho solo ricordi belli, ma ci sono voluti tre anni per metabolizzare. Quando si ama tanto, si soffre tanto. Bisogna avere rispetto dell’amore che c’è stato”.







Un amore importante nella vita di Elisa Isoardi, ora concentrata sul lavoro. Prima di tornare a battere il ferro però, ecco una buona notizia. È lei stessa a darla. “Buongiorno ragazzi. Vi saluto adesso perchè mi stavo preparando. Oggi tocca a me. Un appuntamento importante. Vado a fare il vaccino prima dose pfizer”. Insomma, l’appuntamento contro Covid 19 è arrivato anche per lei.



A chi l’ha attaccata Elisa Isoardi ha risposto per le rime. “E’ una cosa bella perchè se siamo tutti vaccinati possiamo viaggiare”. E sul futuro prossimo non ha avuto dubbi. “Intanto ho visto che il 28 probabilmente tolgono l’obbligo dell’uso della mascherina all’esterno. Tutte queste sono buone notizie che fanno sperare bene in una buona ripartenza, varianti permettendo. Vi dico tra poco com’è andata”.