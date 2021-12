“Lei con Amadeus”. Sanremo 2022, sul palco del Festival riflettori e occhi del pubblico già pronti

L’esilio dalla televisione sarebbe a un passo dal finire. Una lontananza dagli schermi che per lei dura da diversi mesi, da quando si è conclusa l’esperienza su Rai 1. In mezzo due partecipazioni pesanti a show di prima fascia: prima Ballando con le stelle, poi l’Isola dei Famosi, ma niente programmi da guidare. Ora però arriva la notizia che tutto potrebbe cambiare. Qualche avvisaglia si era avuta già nelle settimane scorse quando era circolata la voce di un suo reintegro in Rai al posto di Francesca Fialdini nella domenica di Rai 1.



Una lontananza che non ha fiaccato Elisa Isoardi. Proprio da Mara Venier aveva raccontato: “Sono un po’ ferma ma ho fatto un sacco di cose ho fatto ciò che non riuscivo a fare quando facevo televisione. Dato che ho avuto questa pausa forzata ho fatto il giro d’Italia, sono andata dalla mia mamma, in montagna a camminare. Io dico grazie per tutto quelli che mi ha dato la Rai, per tutto l’affetto che sento in strada, non l’ho mai detto. Ora da grande lavoratrice, mi piacerebbe tanto poter tornare a lavorare”.



A quanto sembra Elisa Isoardi sarebbe in lizza per prendere parte alla prossima edizione del Festival di Sanremo. Stando a quanto si legge sul settimanale Vero Elisa Isoardi sarebbe stata scelta da Amadeus per la famosa kermesse musicale, in onda su Rai Uno dal 1 al 5 febbraio 2022. Per l’ex compagna di Matteo Salvini si tratterebbe della prima volta sul palco dell’Ariston.







Insieme ad Elisa Isoardi potrebbero esserci Alessia Marcuzzi, Matilde Gioli e Matilde De Angelis. Voci per ora non confermata al contrario della griglia dei partecipanti al terzo festival targato Amadeus mentre ancora si attende la certezza di avere Fiorello. : “lo conosco da 35 anni e qualsiasi cosa faccia, lo so una settimana prima: ho fatto due festival con lui ed è stata una gioia, perché è come se fosse mio fratello”.



E ancora: “Mi auguro che ci sia anche nel terzo: lo deciderà lui, ora sta facendo teatro… In qualsiasi momento le porte sono spalancate”, ha detto Amadeus in una intervista rilasciata all’Adnkronos. Tra i tanti cantanti in gara vedremo: Aka 7Even, Le Vibrazioni e anche Gianni Morandi.