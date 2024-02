Elisa Isoardi, arriva la notizia che in tanti aspettavano. Prima del suo ritorno in Rai al fianco di Monica Caradonna in “Linea Verde Life” si era parlato spesso dell’assenza dalla tv della popolare conduttrice. Dopo l’addio al programma “La prova del cuoco”, Elisa aveva rivolto lo sguardo verso nuove esperienze professionali. E così sono arrivate le partecipazioni a “Ballando con le stelle” e a “L’Isola dei Famosi“.

Per quanto riguarda la vita sentimentale dopo la fine della storia con Matteo Salvini la stessa Elisa Isoardi ha risposto alla domanda: “Si rifidanzerebbe con un politico?”. La Isoardi non sembra avere dubbi: “Ah, meglio di no. Mi interessano comunque le persone intelligenti, non le categorie“. Adesso sul suo conto, lato vita professionale, arriva una voce importante.

La decisione Rai su Elisa Isoardi: cosa si è scoperto

Evidentemente la Rai ha deciso di puntare forte su Elisa Isoardi. Gli ottimi ascolti di “Linea Verde Life”, intorno ai due milioni di spettatori (oltre il 17% di share), hanno convinto i dirigenti di viale Mazzini. A quanto pare per lei c’è in arrivo un nuovo programma, che condurrà da sola.

“A renderlo noto è stato Alberto Dandolo che nel nuovo numero di Oggi in edicola scrive: “Elisa ritornerà in video passando dalla porta principale: nella prossima stagione tv sarà sulla prima rete di Viale Mazzini con un programma di primo piano cucito per lei”. Di cosa si occuperà? Temi a lei molto cari: “Parlerà di salute, natura, benessere e alimentazione”.

Inoltre lo stesso giornalista fa sapere che Elisa Isoardi ha mantenuto ottimi rapporti con il suo ex, l’attuale ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini: “La Isoardi gode della stima della nuova dirigenza Rai e ha conservato ottimi rapporti con il suo ex compagno Matteo Salvini, oltre che con molti influenti esponenti del centrodestra”.

