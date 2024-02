Momenti di grande tensione al Grande Fratello dopo la puntata andata in onda mercoledì 28 febbraio 2024. Giuseppe e Anita, fino a pochi giorni fa inseparabili all’interno della casa più spiata d’Italia, hanno avuto un ennesimo confronto con i toni scaldati da subito e accuse davvero pesanti volate soprattutto dalla giovane, stufa della ‘gelosia’ di Garibaldi verso Alessio. Nel dopo puntata i due si sono incontrati in cucina ed è scoppiato il putiferio

“Alla prima occasione mi hai voltato le spalle, mi hai fatto passare per pesante, geloso, possessivo. Non hai speso una parola positiva stasera nei miei confronti. Adesso mi hai detto di non parlarti più. Sai perché me l’hai detto? Perché adesso è tutto in discesa”, ha accusato Giuseppe, sconvolto per il volta faccia dell’amica.





“Non ti rispondo perché è talmente assurdo. Non devo giustificarmi. Io ho bisogno di te per vivere secondo te? Se non c’eri tu qua dentro io come me lo facevo il percorso? In un angolino?”, le parole di Anita, a cui Garibaldi ha risposto: “Te ne vai perché non sai parlare. Sai che ho ragione. Ti ho dato tutto il cuore e tu che mi hai dato?”. La sfuriata dei due è stata commentata sui social dai Luzzers, i fan di Beatrice Luzzi, convinti che il rapporto tra i due sarebbe crollato con l’arrivo dell’attrice in finale. Cosa che infatti è accaduta.

“Quanto ho aspettato questo momento dove i grandi “amici” che fino a una settimana fa si amavano, ora si stanno mandando a fanxxlo. Che goduria! Bea finalista sta creando il delirio”, scrive un utente sui socia. Il pubblico è rimasto sconvolto dalla lite improvvisa tra Anita e Garibaldi, due concorrenti che fino a pochi giorni fa erano inseparabili all’interno della casa del Grande Fratello.

“Mamma mia Anita mi è scesa un botto !! Ascoltala Beppe non parlare più con lei !! Ora che ride …balla …abbraccia e scherza con un altro si dimentica le persone! Beppe quando stava con bea stava cmq sempre dalla parte di Anita ! Arrogante e cattiva #anibaldi #grandefratello”, “Lei vince il premio per la più perfida di questa edizione, veramente senza paragoni”, si legge su X.

Anita: “Credi che io abbia bisogno di te per vivere? Se non c'eri tu come lo facevo il percorso, in un angolino? Pensi che tu sia così indispensabile nella mia vita, ho vissuto 26 anni prima di incontrare te” #GrandeFratello



La cattiveria. 🥶

pic.twitter.com/V2QwOC3hiv — Oltracotanza (@oltracotanza) February 29, 2024

Giuseppe: “Alla prima occasione mi hai voltato le spalle, mi hai fatto passare per pesante, geloso, possessivo, adesso non mi parli più perché è tutto in discesa.”



IN RITARDO MA C’È STATA LA SVEGLIAZIONE DEL BIDELLO SU ANICESSA.

#GrandeFratello pic.twitter.com/g8UbjZqKwW — 𝓔𝓶𝓪𝓷𝓾𝓮𝓵𝓮𝓼𝓸𝓷𝓸𝓲𝓸_97 (@zabetta97) February 29, 2024

“Non lei che non ha fatto letteralmente niente in questo programma a parte offendere le persone, esser raccomandata, ed è stata chiamata solo per ricreare la coppia Anita-Garibaldi”, “Anita e Garibaldi sono l’esempio di come non basti avere un nemico comune per avere delle buone fondamenta in un rapporto di amicizia. Anzi, sono l’emblema di come la cattiveria (Anita) mista a un carattere debole (Garibaldi) non producono mai nulla di buono”.