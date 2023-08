Elisa Isoardi, la decisione. Solo poche settimane fa la conduttrice televisiva ha deciso di rompere il silenzio in merito a cosa sta succedendo nella propria vita professionale. Dopo l’addio al programma La prova del cuoco, Elisa Isoardi sembra aver voluto rivolgere lo sguardo verso nuove esperienze professionali. Dalla partecipazione a Ballando con le stelle e a quella per L’Isola dei Famosi, fino alle voci sul ritorno in Rai alla conduzione di un programma tutto suo. Ma oggi il focus viene centrato anche sulla vita sentimentale. Ecco cosa ha detto a riguardo.

La decisione di Elisa Isoardi dopo l’addio a Matteo Salvini. La conduttrice italiana sembra trovarsi in una situazione favorevole. Per lei nuovi orizzonti sul piano lavorativo sembrano spalancarsi e con questi anche un vento di cambiamenti in positivo. Ma il cuore di Elisa per chi batte? Dopo l’addio a Matteo Salvini, la conduttrice sembra avere le idee molto chiare anche in merito alle questioni sentimentali.

La decisione di Elisa Isoardi dopo l’addio a Matteo Salvini: “Meglio di no…”

Per la futura conduttrice di Linea Verde Life, che andrà in onda a partire dal mese di settembre, la situazione sentimentale sembra prendere una direzione chiara. Come tutti sanno, la storia d’amore tra Elisa Isoardi e Matteo Salvini ha raggiunto il capolinea dopo 3 anni di vita condivisa ovvero dal 2015 al 2018. Oggi il cuore di Elisa è ancora libero e nel corso di un’intervista rilasciata per il settimanale Chi, la conduttrice ha rivelato ai lettori alcuni dettagli che la riguardano personalmente.

Single, dunque, almeno per il momento. Mentre Matteo Salvini sembra aver trovato l’amore al fianco di Francesca Verdini. Ma di fronte a una domanda, la conduttrice non sembra aver titubato neanche un secondo. Si rifidanzerebbe con un politico? La Isoardi non sembra avere dubbi: “Ah, meglio di no. Mi interessano comunque le persone intelligenti, non le categorie. Sono in pace con me stessa. Sono qui al mare con amici e tanto amore. Metterci pure un uomo sarebbe tanta roba”.

La conduttrice ha poi aggiunto altri dettagli sulla sua vita attuale e sul modo di gestire il rapporto e la comunicazione social anche con i fan: “A 40 anni ho cambiato radicalmente il modo in cui uso i canali social. Mostrerò me stessa e il mio lavoro, ma non farò più l’errore di mostrare il mio lato più privato, con i miei affetti. Non nasconderò nulla del mio lavoro. Ma tutto della mia vita affettiva”. E ancora: “Quest’anno mi sono dedicata a me stessa e al mio lavoro. Ho compiuto 40 anni e sono molto concentrata su quello che devo fare. Anzi, diciamo che punto tutto sul lavoro adesso. La vita sentimentale è una cosa che arriva o non arriva, non puoi avere delle ricette precise. D’altra parte io sono sempre stata molto indipendente. Mi mantengo da sola fin da quando avevo 16 anni”.