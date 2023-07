Elisa Isoardi è pronta per iniziare una nuova avventura, chiusa la partentesi con “Vorrei dirti che”, il programma prodotto dalla direzione Intrattenimento Day Time Rai in collaborazione con Endemol Shine Italy che racconta storie che toccano il cuore, presentato lo scorso anno, la conduttrice è pronta per il salto su Rai 1. Da settembre la vedremo alla guida di Linea verde Life assieme a Monica Caradonna, ogni sabato alle 12.20 per 39 settimane.

Un obiettivo che Elisa Isoardi ha centrato grazie a coraggio e perseveranza, senza mollare anche dopo un momento duro come è stato il momento post ‘La prova del cuoco’ nel quale, pur partendo con una buona base, non era riuscita a brillare. A spingerla, racconta a Libero, in quei momenti difficili i riferimenti i modelli, tra questi Milly Carlucci. Racconta Elisa: “Devo assolutamente alzare questo altarino su di lei”.





Elisa Isoardi: “Niente marito e figli? Ho scelto la carriera”

"Finito con La prova del cuoco, in una fase che è stata un po' dura per me, lei mi volle a Ballando con le stelle. Non credevo di riuscire neppure a mettere un piede davanti all'altro. In quel momento ho capito che lei oltre ad essere una grande conduttrice è una psicologa, una mental coach, una motivatrice. Mi ha dato tantissimo. Mi ha fatto crescere anche il solo vederla lavorare. Qualcosa che mi rimarrà sempre nella testa e nel cuore".

E ancora: “Da lei ho avuto il più grande insegnamento che credo si possa avere da parte di una collega e per questo ci tengo a ringraziarla. Posso dire che quello, anche tra le difficoltà, è stato l’anno in cui ho imparato di più. Un’altra delle cose che si capiscono a 40 anni. il successo però ha anche un prezzo, nel su caso è stato rinunciare a creare una famiglia.

“ La mia vita è il lavoro. Il sogno più grande è davvero vedermi realizzata nella mia professione. Ho scelto di andare via di casa a 16 anni, facendo molti sacrifici, di non sposarmi e non avere figli per arrivare al mio traguardo Tutto può succedere nella vita ma questa per ora è una decisione presa. Diventare madre in questo momento per me sarebbe un atto egoistico perché non potrei dedicarmi al 100% alla famiglia”.