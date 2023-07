Chiunque abbia assaggiato i morsi della depressione sa che è una bestia dura, forse la più dura di tutte. Una bestia che si impossessa della tua mente, dei tuoi pensieri, perfino delle tue emozioni e che vuole solo una cosa: distruggerti. Ne sa qualcosa James Middleton, il 36enne fratello di Kate, moglie del principe William, primogenito del Re d’Inghilterra Carlo III. La royal family, destino di potenti e famosi, è spesso sulla bocca di tutti. Ma stavolta la notizia è di quelle belle, almeno sembra.

Dei continui litigi e della distanza tra Harry, la moglie Meghan e il resto dei Windsor si è scritto tanto, soprattutto negli ultimi tempi con l’uscita del libro “Spare” e della serie Netflix “Harry e Meghan”. Molto inchiostro è stato usato per le ultime uscite pubbliche di Kate e William, ben più portati e a loro agio nella vita di corte (almeno fino alle ultime voci sull’amante di Will, ndr). Ma poco si sa della sorella minore Philippa Charlotte, detta Pippa e ancor meno di James, il piccolo, si fa per dire, di casa.

La crisi, la depressione e ora un nuovo inizio per James

Ebbene proprio lui, James Middleton, ha annunciato insieme alla moglie Alizee Thevenet, analista finanziaria sposata a settembre 2021, di aspettare il primo figlio. Una bella notizia, di quelle in grado di portare una nuova luce, soprattutto per chi, come il fratello minore di Kate, ha sofferto del cosiddetto ‘male oscuro’. La depressione gli fu diagnosticata da giovane e subito dopo la fine della relazione con la fidanzata storica Donna Air peggiorò.

James Middleton è un allevatore di cani di razza cocker spaniel e ha un’azienda che produce cibo di alta qualità per gli amici a quattrozampe. Proprio grazie ai suoi fidi compagni di vita Jim è riuscito a superare la depressione che ha rischiato di travolgerlo dopo la rottura con Donna. Ma recentemente un altro dolore lo ha segnato. In seguito il suo cuore ha ripreso a battere per Alizee che oggi è sua moglie e che presto lo renderà padre per la prima volta. La gravidanza, annunciata con un post su Instagram, è di soli pochi mesi…

“Non potremmo essere più felici – scrive James nel post – È stato un inizio anno molto difficile dopo aver perso la mia amata Ella (la sua cagnolina, ndr) – però concluderemo l’anno con l’arrivo di un bambino, la nostra preziosa famiglia cresce”. Insomma la famiglia reale si allarga e i figli di Kate e William, George, Carlotte e Luis, avranno presto un nuovo cuginetto. Sicuramente più vicino degli ormai ‘americani’ Archie e Lillibet, figli dei Duchi di Sussex da tempo in rotta con il resto dei reali.

