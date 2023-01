“Ricoverata d’urgenza”. Paura per Kate Middleton, ansia a Buckingham Palace: “Ecco cosa ha”

Scandali e gossip: il Palazzo reale inglese trema per le recenti dichiarazioni del principe Harry apparse sul libro “Spare”. Ad oggi sono state vendute 400mila copie di quello che può essere definito un best seller: si tratta dell’autobiografia del figlio dell’attuale Re d’Inghilterra e di Lady Diana. Su Twitter, l’hashtag #Spare è stato inserito tra i 10 argomenti di tendenza negli Stati Uniti e nel Regno Unito. Harry affronta i dettagli più intimi della sua vita privata e dopo l’uscita del libro le polemiche non accennano a diminuire.

L’uscita del libro è riuscita a scalfire l’immagine dei futuri sovrani di Inghilterra. Stando a quanto riferisce il Telegraph, sarebbe calata nei sondaggi la popolarità di William e Kate. Non un vero e proprio crollo, ma un calo di cui il Palazzo Reale non può non tenere conto. La coppia non ha intenzione di “dare soddisfazione” al duca di Sussex, ma stando a una ricerca Ipsos, William avrebbe perso ben 8 punti di consenso, e sua moglie, la “super-perfetta” Kate, 7.

Kate Middleton magra: preoccupa la sua perdita di peso

Resta stabile, invece, il gradimento della monarchia nei confronti del pubblico. Nonostante le picconate di Harry attraverso il libro e le interviste, la monarchia continua a godere di buona salute: è favorevole alla Corona il 53% dei sudditi, con un calo di appena 1 punto percentuale. Tuttavia l’Istituzione non deve preoccuparsi solo di gossip e scandali che da sempre la circondano. C’è anche un altro problema che si staglierebbe all’orizzonte.

E riguarda lo stato di salute di Kate Middleton, in particolare la sua allarmante perdita di peso: la principessa alta circa 1,75 metri, peserebbe appena 47 kg. Il calo del peso sarebbe determinato dalle tre gravidanze e avrebbe fatto scattare l’allarme: secondo la rivista Neue Post, la principessa sarebbe stata addirittura ricoverata d’urgenza a causa del suo peso. Non è la prima volta che il suo stato di salute preoccupa la stampa e – nonostante non ci sia alcuna conferma ufficiale – c’è chi parla addirittura di disturbi alimentari.

Nel frattempo Harry e Meghan non potranno assistere dal vivo all’incoronazione di Re Carlo. Lo potranno fare al massimo da “common people”, perché non saranno invitati da Buckingham Palace. Le solite fonti fanno sapere che solo i membri attivi della famiglia avranno il posto garantito, mentre l’ex principe Harry e Meghan Markle e pure il principe Andrea saranno esclusi da questo privilegio. I duchi di Sussex potrebbero partecipare da spettatori, se lo volessero. Ma non avranno alcun ruolo ufficiale nella cerimonia.