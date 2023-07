All’Isola dei Famosi Marco Mazzoli ha vinto quasi a mani basse, è riuscito a entrare nel cuore degli spettatori e superare avversari molto più quotati. La sua vittoria, tuttavia, ha scatenato le classiche polemiche con i fan dello speaker che subito hanno fatto da scudo. “Chi dice che ha vinto la volgarità non ha capito la vera essenza di marco e dello zoo, sono anni che porta il buon umore e dà il 100 % di se stesso per quello che crede, tanto è vero che appena ha vinto ha ricordato la storia di Chico Forti”.

“Ma no voi rimanete convinti che siano solo persone che bestemmiano e dicano parolacce, provate a uscire dai vostri preconcetti, ne rimarreste sorpresi”. Sorpreso dalla vittoria è stato anche Marco che, nel corso di una diretta Instagram, ha raccontato alcuni retroscena sulla sua partecipazione e su cosa succedeva davvero in Honduras.





Marco Mazzoli: “All’Isola dei Famosi problemi psicologici”

Racconta Marco: “Ho partecipato, non per mio volere ma per volere di Paolo Noise. L’anno scorso hanno insistito per farci fare l’Isola dei Famosi ma ho rifiutato. Quest’anno non l’ho potuto evitare. Se ho vinto è grazie agli ascoltatori. Se hai una grande fanbase come la mia è ovvio che sei agevolato. Ho vinto per questo motivo. Non lo rifarei mai. Non lo sconsiglio perché è un’esperienza che ti rimane dentro per sempre”.

E ancora: “Non farò altri reality. Ma che senso avrebbe, cosa può fregare alla Mediaset di avere un suo dipendente? Io non lavoro per loro ma per una società americana. Io ho fatto veramente di tutto per andarmene dal programma. L’unico motivo per il quale non mi facevano uscire era perché io e Paolo stavamo portando tanti nuovi ascoltatori attraverso il nostro programma radiofonico, che ha una fanbase di circa 4milioni di persone”.

Poi ha raccontato tutte le difficoltà: “Ci sono stati dei problemi psicologici. Poi, io e tanti altri abbiamo sofferto di pressione bassa: massima 90 e minima 60. Ero praticamente un palloncino sgonfio e facevo fatica a portare dietro il mio corpo. Il fatto che io abbia perso 16 kg dimostra che non ti regalano niente sull’isola”.