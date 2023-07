Elisa Isoardi, la notizia corre veloce sul web. Il periodo per la conduttrice italiana non è dei migliori. Basti solo ricordare cosa è successo dopo l’addio al programma La prova del cuoco e un susseguirsi di presenze dapprima nello studio televisivo di Ballando con le stelle e poi nel cast del programma L’Isola dei Famosi. Ma ad oggi le prospettive sembrano migliorare per lei: si vocifera un suo ritorno in Rai alla conduzione di un programma tutto suo.

Elisa Isoardi torna alla Rai. Dopo un periodo turbolento per la conduttrice si prospettano nuovi orizzonti lavorativi. Un programma tutto suo in arrivo? Per Elisa Isoardi la guida del timone a Linea Verde Life potrebbe rivelarsi la scelta più giusta. A lanciare l’indiscrezione ci ha pensato il settimanale Nuovo grazie alle dichiarazioni raccolte nel corso dell’intevista alla diretta interessata.

Elisa Isoardi torna alla Rai: le parole della conduttrice in vista dello start del nuovo programma

C’è infatti chi vocifera che si possa trattare di riscatto personale, ma in merito a questo Elisa Isoardi ha affermato: “Non parlerei di riscatto, ma di buona semina…Credo che sia la conseguenza dell’aver lavorato bene ed in modo produttivo su Rai2 nel programma Vorrei dirti che…”, ha affermato Elisa Isoardi che ha poi rivelato un aneddoto. L’ex conduttrice de La prova del cuoco lo ha detto senza alcun filtro.

Durante la presentazione dei Palinsesti Rai 2023/24: “A me è spuntato un sorriso perchè io onestamente sento di essere entrambe le cose…”. Poi non potevano mancare alcune anticipazioni sul programma che punterà a fare il giro per tutta Italia all’insegna di un’etica ‘green’: “Tutto questo in nome della sostenibilità urbana e del rispetto del territorio con l’intento di rispondere a una domanda: ‘Come sarà la nostra qualità di vita tra 30 anni?’”.

Non resta dunque che attendere lo start del programma a partire dal mese di settembre. “Salutiamo Elisa Isoardi, alla quale auguriamo di condurre la prossima stagione di Linea Verde Life”, ha scandito Bruno Vespa nella puntata di Porta a Porta in onda il 28 giugno quando è stata già lanciata la notizia della prossima esperienza televisiva della conduttrice.