Fan senza parole davanti lo scatto, ex gieffina rompe il silenzio. Una delle protagoniste del GF Vip 7, l’ex giefina di recente è stata chiacchieratissima in seguito all’intervento al seno di cui ha detto: “New size for me“, ovvero “Una nuova taglia per me“. Ma oggi la notizia si fa più che interessante ed è lei stessa a rivelare ai fan la situazione. È bastato un solo scatto per attirare su di sè tutta l’attenzione del pubblico di fan. Poi ovviamente è dovuta intervenire sulla questione.

Elenoire Ferruzzi, la foto lascia tutti senza parole. In abito bianco lungo e un pancione in vista: avete capito bene. L’ex gieffina si è mostrata su Instagram in uno scatto che ha letteralmente stupito tutti. Poi a corredo dello scatto la didascalia: “Ora posso renderlo pubblico, è successo all’interno della casa del GF ma Sinceramente non so chi sia il padre.. Ho dovuto tagliare le unghie manca poco al parto, Anche il seno ho dovuto ridurlo ora passeremo al viso e dopo sarò una ce**a come tante di voi”.

Elenoire Ferruzzi, la foto lascia tutti senza parole: “Avevo l’ovulazione quando è successo…”

Icona della comunità LGBTQ, Elenoire Ferruzzi non poteva che andare incontro alle critiche da parte di alcuni dei fan che hanno preso atto del post sui social. Si legge tra i commenti: “Sempre con questa cattiveria in corpo. Ma perché hai tutto questo astio verso le persone?”. Inevitabili poi i riferimenti a Daniele Dal Moro e Luca Salatino, verso cui Elenoire ha dimostrato uno spiccato interesse.

E ironica Elenoire ha risposto: “È possibile”, in merito a Daniele, mentre a proposito di Luca: “Si, avevo l’ovulazione quando è successo”. Ovviamente il tono del post era ironico e altrettanto può dirsi dei commenti e della replica da parte della diretta interessata. E in merito a Daniele Dal Moro e alla relazione con Oriana Marzoli, Elenoire non troppo tempo fa ha ovviamente detto la sua.

“Conosco bene Daniele, è una persona fondamentalmente buona. Lei invece è isterica, porta le persone allo stremo delle forze. Oltre che essere ignorante e stupida”, ha sottolineato Elenoire Ferruzzi. Ma sulla nuova guida voluta da Pier Silvio Berlusconi in merito al GF vip 7, l’ex gieffina ha detto la sua in modo semplice e chiaro: “Il Grande Fratello Vip è un reality e non si può pensare di fare un programma per educandi”, per poi aggiungere sempre ai microfoni di TAG24: “A quel punto allora è meglio non farlo”.