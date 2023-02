Nuovo amore per Elena Sofia Ricci, l’attrice 60enne avrebbe infatti trovato un fidanzato. Chi è? Si tratta di un attore di ben 29 anni più giovane. Attrice amatissima, Elena Sofia Ricci aveva detto addio al marito Stefano Mainetti lo scorso autunno. Una storia, la loro, d’amore e passione: si erano sposati nel 2003 e l’anno dopo era nata la figlia Maria. Poi, per motivi non ancora chiariti, la coppia era entrata in crisi prendendo la decisione di dividersi dopo 19 anni insieme.



Un terremoto nel mondo dello spettacolo. Scriveva Today: “Nei posti che sono soliti frequentare a Roma non si parla d’altro e nemmeno loro lo starebbero più tenendo segreto, camminando a passo spedito verso la separazione legale. Un colpo di scena che ha lasciato a bocca aperta amici, conoscenti e colleghi, certi che il loro fosse uno degli amori più solidi dello showbiz italiano”.

Elena Sofia Ricci, il nuovo fidanzato è il 31enne Gabriele Anagni?



Elena Sofia Ricci in passato era stata sposata con lo scrittore Luca Damiani, ma la loro relazione è naufragata dopo un anno, pare a causa dei tradimenti di lui. L’attrice aveva conosciuto Mainetti a 40 anni, quando mise fine alla sua relazione d’amore con Pino Quartullo, con cui ha avuto la sua prima figlia, Emma. Dopo di che, l’attrice ha sposato nel 2003 il musicista ed è diventata mamma per la seconda volta.



19 anni dopo pare che un nuovo fidanzato sia nel cuore di Elena Sofia Ricci: si tratterebbe del collega Gabriele Anagni. Si sono conosciuti allo spettacolo teatrale La dolce ala della giovinezza e tra loro sarebbe nato un legame “di profonda amicizia”. A dare l’indiscrezione è il settimanale Oggi. La storia non è stata confermata da nessuna della due.



Gabriele Anagni è nato a Massa Carrara l’8 settembre del 1991. Studente dell’Accademia nazionale d’arte drammatica Silvio D’Amico aveva debuttato in tv in un Medico in Famiglia. “Il successo è arrivato però con Un posto al sole dove interpretava Claudio Parenti. Nel 2020 ha vestito i panni di Alfredo Perico nella fiction Il Paradiso delle Signore, ruolo che ricoprirà anche nella settima stagione”.