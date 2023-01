Elena Sofia Ricci ha lasciato Che Dio ci aiuti e ora tutti si stanno chiedendo chi sarà la sostituta di Suor Angela. Nella serata del 19 gennaio c’è stata enorme commozione da parte del pubblico di Rai1, che ha così visto la puntata di addio dell’attrice, che ha abdicato dopo un lavoro straordinario durato 13 anni. A fugare i dubbi sulla fiction e a spiegare cosa accadrà dopo la sua uscita di scena è stata la collega Fiorenza Pieri, che ha deciso di rilasciare un’interessantissima intervista al sito di Fanpage.

Dunque, Elena Sofia Ricci non la vedremo più recitare a Che Dio ci aiuti e quindi inevitabilmente ci sarà una sostituta di Suor Angela, anche se è tutt’altro che semplice. Non a caso, la Pieri ha subito esclamato prima di svelare qualche particolare maggiore: “Il mio ruolo di Suor Teresa non è assolutamente una sostituzione. Suor Angela e Elena Sofia Ricci sono insostituibili, sono stata molto contenta di lavorare con lei in quei pochi giorni preziosi e con grande gioia mi ha consegnato uno spazio all’interno della serie. Ma non prendo il suo posto”.

Elena Sofia Ricci via da Che Dio ci aiuti: chi è la sostituta di Suor Angela

Stando a quanto rivelato da colei che interpreta Suor Teresa, una volta andata via Elena Sofia Ricci da Che Dio ci aiuti 7, è partito il tam tam per capire chi possa essere la sua sostituta. E a Fanpage Fiorenza Pieri ha detto che ci sarà una sorta di promozione di un altro interessante personaggio: “Il ruolo della protagonista assoluta lo prenderà Azzurra, sarà il perno del convento degli Angeli Custodi, a cui tutti i personaggi fanno riferimento. La storia sarà raccontata dal suo punto di vista, alla luce del percorso di maturazione”.

Quindi, il personaggio principale sarà ricoperto dall’attrice Francesca Chillemi, come detto ancora da Suor Teresa a Fanpage: “L’ha vista passare dalla ragazzina scapestrata che era all’inizio alla novizia. Sarà lei a raccogliere il testimone di Suor Angela. Per quanto riguarda me, entro come elemento disturbante e il mio atteggiamento accademico, duro e giudicante porterà Azzurra ad avere un discreto conflitto nei miei confronti. Suor Angela, per via di un errore commesso, verrà allontanata. Diventerò madre superiora ad interim, ma Azzurra non lo accetterà”.

Francesca Chillemi ha iniziato ad interpretare Azzurra in Che Dio ci aiuti nel 2011 e ora che Elena Sofia Ricci ha deciso di andare via, diventerà il personaggio top della fiction Rai. Ma per molti l’assenza di Suor Angela si farà sentire eccome nel prossimo futuro.