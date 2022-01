Per intere settimane non si è fatto altro che parlare di Elena Sofia Ricci e del suo futuro professionale. Sia il pubblico della televisione che quello teatrale la amano alla follia, infatti è riuscita sempre a imporsi dappertutto grazie alla sua immensa professionalità e competenza. Molti anni fa è stata una delle grandi protagoniste de ‘I Cesaroni’, ma ora si è fatta strada nella fiction Rai ‘Che Dio ci aiuti’. Sono uscite voci contrastanti in questo periodo e ora sembra essere stata fatta definitiva chiarezza in merito.

Alcuni mesi fa Elena Sofia Ricci era intervenuta per ricordare una persona a lei cara, purtroppo deceduta, ovvero Mariangela Melato: “La prima volta che l’ho incontrata era già una diva e io un’attrice squattrinata. Ho intervistato tutti coloro che l’hanno conosciuta, soprattutto il suo grande amore Renzo Arbore. Ho pianto lacrime vere per la mia amica. Mi ha raccontato del loro amore vissuto ‘in due tempi’, prima in gioventù e successivamente quando si sono ritrovati, ma anche del loro matrimonio saltato all’ultimo momento”.

In particolare, tornando alla serie televisiva ‘Che Dio ci aiuti’, giunta alla settima stagione, l’attrice e concorrente dell’ultima edizione di ‘Ballando con le stelle’ Valeria Fabrizi aveva lanciato un campanello d’allarme. Infatti, aveva riferito che molto probabilmente Elena Sofia Ricci non sarebbe stata presente in questo nuovo appuntamento. Visto che ormai le voci stavano circolando in maniera incontrolata, ha deciso di intervenire il produttore Luca Bernabei, che ha fugato quasi tutti i dubbi.





Il produttore di ‘Che Dio ci aiuti’ ha quindi smentito l’ipotesi che Elena Sofia Ricci possa essere assente nell’intera nuova stagione tv: “Elena inizierà la settima stagione, vediamo se la continuerà. Lei è una persona seria, ama il suo pubblico ed è innamorata di suor Angela, ma noi l’abbiamo strappata al teatro che è la sua passione”. Quindi, Luca Bernabei ha fatto comprendere che all’attrice mancherebbe moltissimo il mondo del teatro ed è per questa ragione che sarebbe incerto il suo futuro.

Quindi, Elena Sofia Ricci sarà presente nei primi episodi di ‘Che Dio ci aiuti 7’, ma per la restante parte della stagione c’è ancora incertezza. Sarà lei a dover prendere una decisione definitiva e in caso di addio, il produttore dovrà necessariamente studiare qualche mossa interessante per giustificare ai telespettatori l’abbandono di suor Angela.