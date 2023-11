Ha lasciato lo studio di Uomini e Donne con queste parole Elena Di Brino, la dama ha attirato l’attenzione prima per la sua frequentazione con il cavaliere Mariano e, successivamente, con Maurizio Laudicino: “Ma basta, avete rotto i cogl… tutti quanti. Mi sono rotta il ca…. Questo non è il mio contesto“. Così, il 10 novembre scorso, diceva lamentandosi per il microfono e buttando via il cartellino mentre si dirigeva dietro le quinte, seguita da Maurizio. Proprio così, l’ex frequentazione di Gemma Galgani ha deciso di seguire Elena e proseguire la sua conoscenza lontano dalle telecamere.

Un’uscita di scena sicuramente forte, dopo scontri altrettanto pesanti avuti nello studio di Maria De Filippi, soprattutto con gli opinionisti. Durante quella puntata ma non solo, infatti, Gianni Sperti e Tina Cipollari si sono scagliati ferocemente contro gli ormai ex protagonisti del Trono Over per i loro comportamenti giudicati ambigui e contraddittori. La frequentazione di Elena e Maurizio prosegue, anche se certamente la loro storia è ancora agli inizi. Ma lei ora ha deciso di vuotare il sacco.

Elena Di Brino fuori da UeD: l’attacco al programma

Ora che è fuori UeD, Elena ha rilasciato un’intervista al sito Tag24, l’ex dama ha spiegato nei dettagli cosa l’ha veramente portata ad abbandonare la trasmissione: “Me ne sono andata in primis perché quella era un’esperienza totalizzante e per chi lavora come me e fa un lavoro come quello che faccio io ovviamente la focalizzazione ci vuole…“, ha esordito la dama, che ha continuato ammettendo di aver trovato un ambiente diverso dalle sue aspettative.

“Io speravo di trovare un ambiente più ludico, più leggero, più allegro in cui magari venisse fuori anche l’ironia che mi caratterizza… Ho trovato un clima molto ostile probabilmente perché non mi sono allineata a determinati modi di pensare”, ha proseguito Elena, secondo cui lo studio si è schierato contro di lei a causa delle sue difese nei confronti di Maurizio.

“Io credo che lì ci siano delle logiche precise, che devi seguire, dinamiche che si creano per, che ne so, creare il conflitto, creare la bassa emozione, la gelosia, l’attaccamento. Ecco lì c’è l’apoteosi delle basse emozioni. Io credo che per una persona che voglia evolversi, insomma, non va bene quel posto. Questa cosa secondo me strideva e non avevo altra scelta che andarmene”, ha poi aggiunto, facendo insinuazioni velate sulla veridicità e il reale valore della trasmissione di Canale 5. Infine non ha nascosto che a suo avviso ci sono dei “preferiti”: “Si, io l’ho sempre detto, ci sono figli e figliastri, ma è così palese”.