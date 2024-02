Ida Platano di nuovo protagonista a Uomini e Donne. Mentre Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza si sono ritrovati e hanno lasciato insieme la trasmissione, la ex dama ora tronista sta conoscendo meglio altri due corteggiatori dopo l’addio di Mario. È uscita in esterna sia con Pierpaolo, sia con Sergio ed è rimasta piacevolmente colpita dal primo, che con la sua sorpresa l’ha fatta commuovere.

Cosa è successo nel dettaglio? Durante l’uscita Pierpaolo ha chiamato un violinista per intrattenerli. Ida non ha trattenuto l’emozione e, successivamente, ha confessato alla redazione di aver apprezzato tantissimo il gesto del corteggiatore: erano anni che aspettava che qualcuno si comportasse in questo modo con lei.

UeD, Maria spiazza Ida: “È tornato per te”

Ma nemmeno a dirlo anche questo bel gesto ha scatenato delle polemiche in studio, no tutti hanno creduto alle lacrime di Ida Platano. Tina Cipollari, per esempio, secondo cui si è commossa perché pensava ad un’altra persona, ovvero Mario. Lei ha negato categoricamente, ed ha ammesso di essere molto presa da Pierpaolo anche se non è riuscita a convincere l’opinionista.

Ma il vero ‘pezzo forte’ della puntata è arrivato più tardi, dopo che Maria De Filippi ha mostrato anche l’esterna con Sergio che è però stata caratterizzata da qualche incomprensione. A un certo punto della puntata, poi, la conduttrice ha fatto aggiungere una terza sedia e informato Ida di un ritorno dal suo passato.

Qualcuno è tornato per corteggiare Ida… Chi sarà? #UominieDonne pic.twitter.com/sih1D1O95O — Uomini e Donne (@uominiedonne) February 14, 2024

Molti hanno notato l’imbarazzo della tronista, anche quando gli opinionisti hanno cominciato ad avanzare delle ipotesi in merito a chi potesse essere questa persona. Per Tina e Barbara De Santi si tratta di Mario, ma secondo Gianni niente di meno che Riccardo Guarnieri. Maria non si è sbottonata minimamente e ha lasciato Ida ‘friggere sulla sedia’. Chi sarà?