“Purtroppo ho una cosa da dirti”. È sempre Cartabianca, la confessione choc di Mauro Corona alla Berlinguer. Nell’ultima edizione del programma di Bianca Berlinguer, adesso in onda su Mediaset, Mauro Corona, ospite abituale del programma, ha rivelato la sua intenzione di ritirarsi dal mondo televisivo. “Sto pensando di abbandonare la tv, De Laurentiis mi ha querelato”, aveva annunciato, lasciando sorpresi sia il pubblico che la conduttrice, Bianca Berlinguer.

Se qualcuno pensava che le sue parole fossero state pronunciate impulsivamente, si sbagliava. Nell’episodio successivo, infatti, Corona ha ripreso il discorso, affermando: “Non riesco a capire questo uomo potente, proprietario di una squadra come il Napoli, che si arrabbia con un povero come me. Non so nemmeno cosa ho detto. Siamo io e lei querelati da De Laurentiis“. Poi ha aggiunto: “È una cosa che sfiora il ridicolo”.





Mauro Corona ha proseguito: “Queste sono cose che mi scoraggiano perché ormai in televisione bisogna stare attenti a come si parla come se si stesse caricando cartucce. Come quando andavo a caccia: un milligrammo in più di polvere e l’arma esplodeva”. Quindi lo scrittore ha detto ancora, rimarcando il suo pensiero: “Non so se tornerò in televisione. Sono stanco”.

E ancora Corona: “Nonostante l’apparenza e l’arroganza, sono un uomo molto pacifico. Mi sto quasi stancando ed è probabile che lasci tutto”. “Finché ci sto io, lei non molla niente”, ha risposto serafica Bianca Berlinguer. “Sono desolato. Questo la dice lunga sulla necessità di fare attenzione. Sono stanco di correre rischi”, ha fatto sapere il famoso saggista montanaro.

#Corona: "La nostra vita è un mosaico di tessere ma l'unghia adunca della morte ogni tanto ci porta via una di queste tessere".#ÈsempreCartabianca pic.twitter.com/UbNe2YnfwN — È sempre Cartabianca (@CartabiancaR4) January 23, 2024

Chiaramente non si sa se questa è la sua decisione finale e se questa è stata l’ultima puntata di Mauro Corona come ospite abituale di È sempre Cartabianca. C’è da dire tuttavia, che lo scrittore è più demotivato che mai e sembrano lontane quelle serate in cui non aveva timore di dire qualsiasi cosa a chiunque. L’udienza del processo relativo alla querela, è programmato, stando a quanto riferito da Corona per il prossimo ottobre. Dato che anche Bianca Berlinguer ha detto: “Spero che ad ottobre ci mettano insieme nella stessa cella”.

