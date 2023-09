Paolo Del Debbio è già stato informato, quella che riguarda la sua trasmissione è una vera rivoluzione. Mediaset, infatti, ha nuove idee per Dritto e Rovescio. Per qualcuno era nell’aria visto quello che è successo durante la scorsa stagione. Una stagione caratterizzata da polemiche accese e duri dibattiti. Ne ricordiamo due: quello sul ministro Lollobrigida e quella, tutta personale, su Barbara D’Urso. Sulla conduttrice di Mediaset, appena fatta fuori da Mediaset, il conduttore ci era andato giù duro.

> “Mi prendi per il cu…”. Dritto e Rovescio, rissa tra gli ospiti: Del Debbio costretto a alla decisione

Aveva risposto in diretta a chi lo aveva accusato di volere riprendere, quando non umiliare, Barbara D’Urso. “Qualche imbecille sprovvisto della capacità di intendere e quindi anche di volere probabilmente… andrebbe assolto in un processo. Ha scritto, siccome l’ho intervistata martedì sulla sua conoscenza di Berlusconi. Siccome ho visto che era molto emozionata durante tutta l’intervista, ho detto: ‘Barbara finalmente è finita e puoi versare qualche lacrima’.





Dritto e Rovescio, Paolo Del Debbio in onda anche domenica

E ancora: “Qualche idiota ha sostenuto che io volevo oltraggiarla, farle fare una brutta figura. Barbara d’Urso la stimo molto, è una professionista di primissima classe. Mai mi sarei permesso. Non l’ho mai fatto con nessuno, brutti imbecilli, di fare dei trabocchetti durante le interviste. Sono noto per non farli. Figuratevi se li vado a fare con una dello stesso gruppo il giorno prima dei funerali di Silvio Berlusconi”.

“Vergognatevi. Invece di mettervi alla tastiera, studiate un libro che vi fa bene al cervello”. Quanto al ministero Lollobrigida che aveva detto: Non possiamo arrenderci all’idea della sostituzione etnica: gli italiani fanno meno figli e li sostituiamo con qualcun altro. Non è quella la strada”, a parlare erano stati i suoi ospiti scatenando un dibattito finito fuori dagli studi.

Una trasmissione che funziona. Per questo, scrive Libero: “Importanti novità in casa Mediaset con Paolo Del Debbio che intratterrà i telespettatori anche domenica. Quello che vede Dritto e Rovescio protagonista è un esperimento limitato. Il bis, infatti, prevede sei domeniche, dal 17 settembre fino al 22 ottobre. Poi il posto verrà lasciato a Zona Bianca, fino al 17 dicembre, quando si andrà in pausa natalizia”.