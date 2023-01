Puntata bollente quella di ieri di Dritto e Rovescio con gli ospiti di Paolo Del Debbio che sono quasi arrivati alle mani. Il motivo è stato uno dei tempi più dibattuti degli ultimi tempi: il reddito di cittadinanza. Nel mese di dicembre 2022, spiega Adnkronos, i nuclei beneficiari di reddito o pensione di cittadinanza sono stati 1,17 milioni con 2,48 milioni di persone coinvolte e un importo medio erogato a livello nazionale di 549 euro. La platea dei percettori di reddito di cittadinanza e di pensione di cittadinanza è composta da 2,20 milioni di cittadini italiani.



Sempre a dicembre per i nuclei con presenza di minori (367mila, con 1,3 milioni di persone coinvolte), l’importo medio mensile è di 679 euro, e va da un minimo di 593 euro per i nuclei composti da due persone a 739 euro per quelli composti da cinque persone. I nuclei con presenza di disabili sono quasi 204mila, con 456mila persone coinvolte.

Dritto e rovescio, rissa sfiorata sul reddito di cittadinanza



L’importo medio è di 491 euro, con un minimo di 389 euro per i nuclei composti da una sola persona a 700 euro per quelli composti da cinque persone. Soldi che per molte persone sono stati fondamentali. Ieri momenti di tensione si sono vissuti con l’ex parlamentare di Forza Italia Andrea Ruggieri che ha contestato i racconti di chi lamentava situazioni di povertà e difficoltà economica.



“I soldi con cui si paga il reddito non li stampano a casa mia, sono i soldi delle tasse. Siete giovani, non siete rimbambiti. Vi guardo, non siete poveri, non ci prendiamo per il culo. Non vi potete permettere di venire qui con scarpe che non costano 10 euro. Nessuno di voi è povero”. Fino ad arrivare al duello diretto con uno dei ragazzi presenti in prima fila: “Tu non mi prendi per il culo, non sei povero per niente”.



Parole – sostenute anche da Giuseppe Cruciani – che hanno innescato un incendio che Del Debbio non è più riuscito a domare. “Fermi, ooooohh. Basta, basta, basta. Siamo andati oltre. In questi termini in questa trasmissione non si parla, finisce qui questo blocco, si è andati oltre. Non consento che si raggiungano livelli di questo tipo”.