Grande momento per Nikita Pelizon, che dopo il GF Vip 7 ha fatto qualcosa di tanto atteso. Fortissime emozioni per la vincitrice del programma, la quale ha mostrato tutto sui social network. Foto e video sono diventati virali in pochissime ore ed è stata riempita solo di complimenti. A rivelare i dettagli è stato il sito Novella 2000, ma la diretta interessata ha voluto rendere partecipi tutti di un incontro bellissimo. Si è trattato della prima volta che fa una cosa simile, da quando ha vinto il reality.

Intanto, su Nikita Pelizon è venuta fuori una notizia su quanto successo al GF Vip 7. A dire tutto è stata Oriana Marzoli: “I complimenti a Nikita glieli ho fatti in diretta sul momento, ma mi sono sentita rifiutata. Appena le ho detto ‘auguri’ neanche mi ha guardata e mi sono passati tutti davanti senza considerarmi. Ma non mi interessa niente! Ho anche letto tante cose che ha detto sui social facendo intendere che ero maleducata”. Ma torniamo all’argomento principale.

Leggi anche: “L’ha fatto durante la finale”. GF Vip 7, Oriana Marzoli contro Nikita Pelizon: spunta il dettaglio choc (VIDEO)





Nikita Pelizon, cosa ha fatto per la prima volta dopo il GF Vip 7

Nikita Pelizon ha pubblicato diverse immagini su Instagram. L’ex GF Vip 7 ha immortalato tutti i momenti più belli e l’entusiasmo di coloro che l’hanno incontrata è stato straordinario. Poi anche sul social network Twitter è stato postato un filmato inequivocabile, che ha commosso migliaia e migliaia di persone. I suoi fan lo stavano attendendo da tantissimo tempo questo incontro, ora che c’è stato è stata acclamata in maniera clamorosa. E qui di seguito vi proponiamo tutto ciò che è accaduto.

A poco più di una settimana dalla fine del GF Vip, Nikita Pelizon ha fatto un raduno con tutti i suoi fan, i Nikiters, che sono esplosi di gioia quando hanno visto arrivare la ragazza nata a Trieste. Su Twitter c’è chi ha scritto: “La nostra fatina con i suoi fan”. E ancora: “Che bello vedere quante persone ti vogliono bene. Quando vieni nel Nord-Est? A proposito, ti hanno dato un trofeo quando hai vinto? Mi sono vista nel muro delle fotografie, che emozione”. Un’ovazione clamorosa quella riservata alla giovane.

Probabilmente farà altri incontri anche in futuro, dato il successo stratosferico riscontrato in queste ore. Grandissima la disponibilità mostrata dalla vincitrice del GF Vip 7, che non si sarebbe mai aspettata di ricevere così tanto affetto.