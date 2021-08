“Ha detto sì!”. Fiori d’arancio per la giovane attrice di Un medico in famiglia

Fiori d’arancio per la giovane attrice romana. Domiziana Giovinazzo, protagonista di “Un medico in famiglia” dove interpreta Elena Martini, una delle figlie di Lele (Giulio Scarpati) si è sposata. Al suo fianco sull’altare il fidanzato, ora sposo, Angelo. Domiziana ha raggiunto una grande popolarità proprio grazie alla fiction Rai dove troviamo anche il simpatico Lino Banfi. Nonostante i buoni ascolti, però, la fiction non è stata rinnovata dai vertici di viale Mazzini.

Venerdì 27 agosto, insieme a tanti amici e parenti, Domiziana e Angelo hanno finalmente coronato il loro sogno d’amore. Vestito bianco di merletto con gonna di tulle l’attrice è apparsa raggiante. Dopo la nascita del loro primogenito Lorenzo per Domiziana e Angelo un’altra giornata da ricordare. E Domiziosa, come si fa chiamare sui social, non è risparmiata proprio sul suo profilo Instagram pubblicando numerose foto e video della cerimonia.

Dopo il matrimonio in chiesa la festa si è svolta in una elegante villa. Il taglio della torta è avvenuto in un giardino all’aperto poi tanta musica e balli per tutti. E Domiziana Giovinazzo e il suo Angelo si sono concedere un po’ di relax e divertimento. Ad annunciare il matrimonio era stata la stessa attrice su Instagram. “Addiooooo addioooo al nubilato 🥂❤️” aveva scritto su un post. In tantissimi le hanno inviati messaggi di felicitazioni e congratulazioni.





Molto attiva sui social Domiziana Giovinazzo aveva annunciato ai suoi follower anche la nascita di Lorenzo, avvenuta lo scorso marzo. Nonostante i numerosi post sulla propria vita privata, comunque, l’attrice ha sempre tenuto nascosto il suo fidanzamento con Angelo che non fa parte del mondo dello spettacolo. Un modo per preservare la propria privacy, spesso messa a dura prova da paparazzi e gossippari.

Il matrimonio, però, non poteva essere tenuto segreto e così eccola Domiziana raggiante insieme al suo Angelo. La cerimonia è stata preceduta da una romantica serenata con il suo fidanzato che le ha cantato “Più bella cosa non c’è” di Eros Ramazzotti. Poi finalmente il grande giorno è arrivato, una festa in grande stile, con musica, fuochi d’artificio e tanto tanto amore…