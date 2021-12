Piccolo screzio in diretta a Domenica In tra Mara Venier e Sabrina Salerno. Naturalmente si stava parlando della finale di Ballando con le Stelle e proprio in questa occasione, la padrona di casa sta affrontando l’acceso dibattito tra Mariotto, Selvaggia Lucarelli e Morgan. A questo punto ha provato ad intervenire anche la ballerina che però è stata subito stoppata da zia Mara. “Sono felice, ho fatto un bel percorso, ho messo tutto l’amore che potevo, più di così non potevo dare”, ha spiegato Sabrina che stava per aggiungere altro ma è stata bloccata dalla Venier che si è rivolta alla vincitrice di Ballando con le Stelle 16.

“Vorrei sentire Arisa”, dice la conduttrice di Domenica In. “Solo una cosa voglio dire”, ha azzardato la Salerno. “Si, ma dopo vengo da te…”, ha assicurato la ‘Zia’. “Mi fai parlare dopo? Sicura?”, ha risposto Sabrina Salerno. A questo punto è Mara Venier a prendersela creano due certo imbarazzo in studio. “Scusa, visto che parlate di Arisa… Amore, tranquilla”, la replica della Venier. “Volevo solo dire una cosa del tesoretto…”, commenta Sabrina Salerno.

A questo punto la padrona di casa di Domenica In pontifica: “Visto che Arisa non ha aperto bocca, volevo sentire una parola se non ti dispiace, eh!. Se ti dispiace, io non coinvolgo più nessuno e fate voi”. A questo punto tutti gli ospiti si sono guardati con aria perplessa, avendo capito che l’aria nello studio era diventata a dir poco densa. Per fortuna però Mara Venier ha preferito farsi una bella risata e ha dato la parola alla vincitrice di questa edizione di Ballando con le Stelle.





Naturalmente in tantissimi si sono rivoltati sui social per manifestare tutto il disappunto nei confronti della conduttrice di Domenica In. “Mara imbarazzante che interrompe Sabrina perché deve parlare Arisa”. “Il circo di questa rete da ieri sera”. “Mara tanto love per te ma due ore che deve parlare Sabrina”.

E ancora su Twitter: “Permalosa la Zia”. “Che cafona Mara”. L’argomento della discussione era, come dicevamo, il continuo battibecco tra Morgan e giudici di Ballando: Guillermo Mariotto e Selvaggia Lucarelli, che egli stesso ha definito “anticulturali”. Per Morgan, i due giurati, nel valutare le sue esibizioni in pista, hanno avuto pregiudizi. Una grande puntata insomma di Domenica In.