La prima puntata di Domenica In si apre con uno scoop, Mara Venier ha raccontato di avere avuto una storia con il cantante ospite in studio. Quella partita ieri sarà l’ultima stagione che vedrà alla guida la zia e se aveva intenzione di stupire, i primi fuochi artificiale si sono già visti. Per recuperare gli ascolti ci sarà tempo. Nella puntata di ieri infatti Mara Venier è stata battuta da Silvia Toffanin, secondo un copione che già lo scorso anno aveva caratterizzato la domenica italiana.

Nel dettaglio Domenica In ha avuto 2.088.000 utenti (17.6%) nella prima parte, 1.583.000 spettatori (15%) nella seconda e 1.282.000 spettatori (13.2%) nella terza. Verissimo ha convinto 2.054.000 spettatori (21.2%) nella prima parte e 1.715.000 (17%) nella seconda. Se nessuno, in fondo, si aspettava un risultato diverso, vista quanto è stata capace di radicarsi Verissimo lo scorso anno, altrettanto si può dire della clamorosa rivelazione sentimentale.





Domenica In, Mara Venier: “Io e Red Canzian siamo stati fidanzati”

Che qualcosa tra i due ci fosse stato era quasi chiaro, eppure da nessuno dei due era mai venuta la conferma. La figlia del cantante, tuttavia, raccontava tempo fa come: “Io sono stato gelosa delle donne che gli ronzavano intorno. Ad esempio sono stata gelosa di Mara Venier, che è una sua grande amica. Quando tornava a casa lo aspettavo con le braccia sui fianchi, difendendo anche il ruolo di Bea”.

Eppure nessuno immaginava che tra Red Canzian e Mara Venier ci potesse essere una storia. E invece ieri la zia ha sorpreso tutto, presentando i Pooh (che hanno aperto la puntata) Mara ha detto di Red: “Con te sono stata anche un po’ fidanzata, ma non lo diciamo a nessuno”. In studio prima è calato il gelo, poi è partito un lungo applauso che è servito a stemperare la tensione.

L’ultimo anno di Red, che ha avuto relazioni con alcune delle più grandi artiste italiane: Marcella Bella, Patty Pravo, Loredana Bertè, Mia Martini e Serena Grandi, è stato molto complicato. È stato ricoverato a causa di una brutta infezione e in quel momento Mara Venier gli era stata molto vicina: “mandavo un cuoricino tutti i giorni e messaggi d’amore”, ecco spiegato il motivo.