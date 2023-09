Grande Fratello 2023, chi si salva? Il reality show di Alfonso Signorini prosegue la sua corsa. Una convivenza tra inquilini vip e nip che sta già alzando l’asticella delle aspettative nei fan e tante strepitose novità pronte ad attendere il pubblico di telespettatori: ma chi si salverà tra Vittorio, Grecia, Giselda e Rosy? Il programma è inziato da pochi giorni eppure i fan sembrano avere già le idee molto chiare a riguardo. Tra nomination e rischio di eliminazione, ecco per chi hanno espresso la loro preferenza.

Chi continuerà la sua corsa al Grande Fratello 2023? Presto detto, grazie al sondaggio lanciato ai telespettatori, chiamati come ogni anno a votare. La scelta questa settimana è tra Vittorio, Grecia, Giselda e Rosy. E i sondaggi come sempre aiutano ad avere qualche anticipazione sul fatidico responso. Ovviamente, regola numero uno del gioco, è non dare mai nulla per scontato.

Chi continuerà la sua corsa al Grande Fratello 2023? Il risultato del sondaggio

Stando comunque ai risultati raccolti dopo il sondaggio, si ricorda prima di tutto che il concorrente che riceverà meno voti diventerà il candidato al prossimo televoto a scopo eliminatorio. Dunque il verdetto potrà essere decisivo per uno di loro costretto ad abbandonare la casa alla fine della quarta messa in onda del programma. Adesso passiamo subito ai risultati che siamo certi riusciranno a catturare la vostra curiosità.

Giselda Torresan, Vittorio Menozzi, Grecia Colmenares e Rosy Chin, chi si salva? Stando a quanto si apprende dal sondaggio riportato su BlogTivvu, ben il 32% dei voti sono andati dritti al modello. Al secondo posto sembra essersi piazzata Giselda. Quindi finisce terza in classifica di gradimento Grecia e purtroppo quindi Rosy Chin a serio rischio eliminazione. Come andrà a finire, si potrà scoprire solo in puntata.

E per restare in tema di sorprese, nelle ultime ore i fan del programma si sono dimostrati su tutte le furie. Questo perché nelle ore della notte la diretta su Mediaset Extra sembra si sia arrestata dalle 3 fino alle 6. I fan non hanno potuto seguire per filo e per segno cosa stesse accadendo in casa e nel giro di poco tempo, è scoppiata la protesta sui social.