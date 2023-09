Grande Fratello 2023, i fan su tutte le furie. Il pubblico italiano reclama agli autori del programma di Alfonso Signorini alcune spiegazioni sugli ultimi fatti accaduti dentro la casa del Grande Fratello. Un’edizione partita a tutto gas, che vede la partecipazione di concorrenti vip e nip, non-famosi, sotto lo stesso tetto. Ed è proprio nella notte che la diretta di Mediaset Extra sembra essere stata sospesa. I fan non hanno potuto seguire per filo e per segno cosa stesse accadendo in casa. Nel giro di poco tempo, scoppia la protesta sui social.

Protesta dei fan del Grande Fratello 2023, cosa è successo nella notte. Ormai le regole del programma di Alfonso Signorini sono note a tutti: i concorrenti sono appositamente microfonati e seguiti dagli occhi vigili delle telecamere. La casa più spiata d’Italia, così, diviene terreno fertile di osservazione per il pubblico italiano che però nelle ultime ore non ha potuto seguire gli accadimenti.

Protesta dei fan del Grande Fratello 2023, cosa è successo nella notte: “Imbarazzante, non sappiamo nulla…”

Tutto avrebbe avuto inizio quando la diretta in onda su Mediaset Extra ha smesso di trasmettere un momento specifico, quello che vedeva lo scherzo in atto che ha scosso alcuni concorrenti in casa. La diretta dunque ha smesso di andare in onda alle 3 di notte per poi riprendere qualche ora più tardi, ovvero alle 6. Cosa sarà successo e perché gli autori hanno agito così? Ovviamente i fan chiedono di capirci meglio e commentano i fatti su Twitter.

“Ma che è successo stanotte??? Letizia che piange disperata e dice che grecia stanotte le è saltata addosso, il macellaio che si è alzato incazzato, rosy che dice “iniziano le dinamiche forti” e quello che sappiamo noi: il nulla”, osserva un utente.”Questa notte è successo di tutto e noi non sappiamo niente, imbarazzante” oppure “Non fanno vedere il meglio del Gf, ovvero, ciò che succede la notte dopo la festa del sabato sera”, si legge sulla piattaforma social.

ma che è successo stanotte???

letizia che piange disperata e dice che grecia stanotte le è saltata addosso, il macellaio che si è alzato incazzato, rosy che dice “iniziano le dinamiche forti” e quello che sappiamo noi: il nulla#GF #GrandeFratello

pic.twitter.com/JyJZDGWXyK — La Francesca🌻 (@_Francesca17_) September 17, 2023

I commenti dei fan sono ovviamente accompagnati dal video del momento che mostra Letizia intenta a piangere con al suo fianco Paolo che la consola. I fan hanno dunque provato a capire da soli cosa potesse essere successo. Sembra che Grecia sarebbe stata raggiunta nel suo letto da Letizia, però quando l’attrice si è accorta della “presenza”, ha urlato per il grosso spavento preso.