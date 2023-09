Grande Fratello 2023, la frecciatina di Fiordaliso. La cantante ha fatto il suo ingresso nella casa del Grande Fratello 2023 accendendo fin da subito la luce dei riflettori su di sè. Peccato solo che l’attenzione del pubblico non sia stata catturata in positivo. “Sono emozionatissima”, ha affermato la cantante non appena varcata la soglia della porta rossa del reality. Poi l’esibizione sulle note della sua celebre canzone Non voglio mica la luna e lo scivolone: “Playback spudoratamente manifestato”, osservano i fan. E a distanza di poche ore dal suo ingresso, Fiordaliso torna a fare parlare di sè.

La frecciatina di Fiordaliso al Grande Fratello 2023. Una carriera all’attivo, quella della cantante, che sicuramente vanta grandi successi. D’altronde anche l’ingresso nella casa di Alfonso Signorini è stato acccompagnato da un’esibizione sulle note del suo celebre brano Non voglio mica la luca. Peccato solo che c’è chi sembra aver notato il playback.

“Il microfono poteva pure evitarlo di tenere in mano… Almeno il labiale! Poveri noi”, “Fiordaliso che saluta i concorrenti e non canta”; “Ma almeno il microfono lo regge? Eddaaaai che è sta cafonata”, hanno sottolineato gli utenti su Twitter con toni ironici. E a distanza di poche ore, la cantante ha catturato l’attenzione di tutti: sferrata la frecciatina ad Amadeus e al noto festival della misica italiana. “Ho fatto ben nove Festival di Sanremo. E sapete cosa vuol dire? Che ne voglio fare un altro“.

La cantante ha poi rivelato il motivo che a detta sua avrebbe portato Amadeus e gli autori di Sanremo a non inserirla tra i nomi degli artisti in gara: “Al Festival di Sanremo ci sono stata nove volte. Vorrei anche tornarci, ma non è ancora successo. I motivi? Ce ne sono diversi e quelli come me ora non li vogliono. Per i cantanti non giovani se non hai 80 anni non ti chiamano. Per noi della mia generazione è difficile. Adesso vogliono i volti nuovi”.

— Grande Fratello (@GrandeFratello) September 15, 2023

E ancora: “Quelli degli anni 80 hanno più difficoltà. O c’è Zucchero che mi scrive un pezzo, Vasco che mi scrive una canzone, altrimenti preferiscono un Achille Lauro. La musica è molto cambiata. Ora le cose non sono più come prima. Oppure prendono quelli più grandi di me. Vedi Albano Carrisi con Gianni Morandi. Quindi tra qualche anno mi prenderanno, mi vedrete quando avrò 80 anni. Mi vedrete su quel palco tra qualche anno. Sì mi dicono che son brava e ho una bella voca e basta. Poi faccio uscire un pezzo e non mi calcolano. Le radio non ti mettono e che faccio? Me lo ascolto da sola? Allora ti passa la voglia di farlo. E a me cosa mi dicono? ‘Sai volgiamo un volto nuovo’. Adesso voglio nuovi stimoli, che non avevo”.