Nemmeno il tempo di entrare al Grande Fratello che Fiordaliso si è già scatenata. Infatti, dopo poco tempo dall’inizio del suo ingresso nella Casa, si è letteralmente infuriata per qualcosa che proprio non le è andata a genio. Una situazione burrascosa nel reality show di Canale 5 e il pubblico sta già arrivando ad una sorta di conclusione, ovvero che la sua esperienza rischia di durare pochissimo se dovesse continuare con queste reazioni.

Ricordiamo infatti che le regole da quest’anno sono molto più severe e il Grande Fratello non tollererà eventuali comportamenti troppo scomposti. Fiordaliso lo sa benissimo, infatti sarà stata avvertita prima del suo arrivo nella trasmissione di Canale 5, ma ci sono già dei video che ci stanno facendo comprendere che la sua convivenza col resto dei coinquilini non sarà affatto semplice. E tutto potrebbe degenerare da un momento all’altro.

Grande Fratello, Fiordaliso già furiosa: “Così durerà pochissimo”

La ricostruzione dell’accaduto al Grande Fratello è stata fatta dettagliatamente dal sito Novella 2000. In primis Fiordaliso si è infuriata con gli ex concorrenti che si trovavano nel tugurio, dove lei è ora: “Abbiamo pulito un par de ciufoli. Tutto zozzo, qui ci viene il tetano“. Successivamente, mentre stava parlando con alcuni concorrenti, è intervenuta un’autrice del GF che l’ha convocata in confessionale. E lei ha capito di aver fatto qualcosa di sbagliato.

La cantante 67enne ha quindi esclamato: “Ecco, ne ho combinata una delle mie“. Sembra che Fiordaliso abbia toccato dei temi non consentiti dal regolamento e abbia incredibilmente avuto ben 5 richiami nel confessionale. La new entry Heidi Baci le ha chiesto: “Ma che stai complottando con il confessionale?”. Stessa curiosità dall’attore Ciro Petrone: “Ma che ti dicono là?”. Lei ha risposto ironicamente: “Che non ti devo dare retta”.

fiordaliso sta imprecando contro gli ex tuguranti ad ogni piatto lasciato sporco ahahaha #grandefratello #gf pic.twitter.com/y9It7j7nnr — 琴音-雅美 (@TrashAddicted) September 16, 2023

Fiordaliso prima vera vip diciamo di una certa età senza suite e privilegi, è nel tugurio come tutti (e sta rischiando parlando di patate, ciole etc 🙈 ). Altro miglioramento #gf #grandefratello pic.twitter.com/xBCnSG9seA — 琴音-雅美 (@TrashAddicted) September 16, 2023

fiordaliso chiamata in confessionale 5 volte in 10 minuti, in pratic ogni 3 parole. Durerà pochissimo 🙈 #gf #grandefratello pic.twitter.com/1ldS0C23Sn — 琴音-雅美 (@TrashAddicted) September 16, 2023

E gli utenti hanno commentato così le sgridate a Fiordaliso: “Fiordaliso prima vera vip, è nel tugurio come tutti e sta rischiando parlando di patate, ciole… Altro che miglioramento”, “Fiordaliso sta imprecando contro gli ex tuguranti ad ogni piatto lasciato sporco”, “Fiordaliso chiamata in confessionale 5 volte in 10 minuti, in pratica ogni 3 parole. Durerà pochissimo“.