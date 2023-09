“È crollato tutto”. Alfonso Signorini, la brutta scoperta dopo la puntata del Grande Fratello 2023

Grande Fratello 2023, la notizia arriva solo adesso. Il reality show di Alfonso Signorini ha ripreso la sua corsa, alzando senza alcun dubbio l’asticella delle aspettative. Eppure, nonostante la notorietà del programma e l’apprezzamento da parte del pubblico, il reality ha dovuto sfidare un altro colosso televisivo capitanato dalla coppia di conduttori Carlo Conti e Vanessa Incontrada. Chi avrà vinto la sfida di ascolti Auditel nel corso della prima serata di venerdì 15 settembre?

Grande Fratello 2023 e Tim Music Awards, chi ha vinto la sfida di ascolti Auditel? E se alla domanda rispondessimo “nessuno” voi come la prendereste? Eppure, numeri a portata di mano, le percentuali tra i due colossi televisivi in onda di venerdì sera in prima serata sembrano parlare chiaramente. Ma procediamo con ordine e proviamo a capire il motivo per cui nessun dei due programmi è riuscito a qualificarsi al primo posto nella classifica di gradimento settimanale.

Da un lato il team Alfonso Signorini, Cesara Buonamici e Rebecca Staffelli per il Grande Fratello 2023, dall’altro la coppia Carlo Conti e Vanessa Incontrada per i Tim Music Awards: chi ha vinto? Se il programma in onda su Rai 1 dalle 21:35 alle 00:35 ha conquistato la fascia del prime time con 2.382.000 spettatori pari al 17.5% di share, il reality show di Alfonso Signorini su Canale5 in onda dalle 21:33 alle 1:00 am ha tenuto incollati allo schermo 2.008.000 spettatori con uno share del 16.1%.

I numeri registrati dunque non permettono di parlare di una vera e propria vittoria nè per l’uno per l’altro e i motivi sarebbero chiari sotto gli occhi di tutti. Da un lato il Grande Fratello che in previsione della nuova edizione 2023 sembra aver preferito mettere da parte quel pizzico di trash che rendeva tutto molto più condito e saporito.

Dall’altro lato lo spettacolo musicale che ha decisamente risentito dei format ‘parenti’ andati in onda nel corso della stagione estiva e che tannto su Rai 2 che su Italia 1 avrebbe visto altenarsi per filo e per segno quasi sempre gli stessi artisti. Insomma, il pubblico italiano risente dei cambiamenti eppure è sempre alla ricerca di nuovi stimoli. E voi cosa ne pensate?