Cesara Buonamici è opinionista unica del nuovo Grande Fratello. È uno dei volti più amati del Tg5, che continua a condurre, ma da quest’anno il pubblico la ritrova anche nello studio di Alfonso Signorini. Che l’ha corteggiata a lungo per averla come spalla nel suo reality e alla fine la giornalista, chiamata per alzare l’asticella del programma Mediaset e arginare la deriva trash, ha deciso di accettare quest’offerta, ma ha subito chiarito che non avrebbe lasciato il suo lavoro al Tg5.

Non solo il conduttore. Anche Pier Silvio Berlusconi l’ha fortemente voluta. E infatti, come svelato dalla stessa giornalista, infatti, a raccontare di aver ricevuto una richiesta personalmente. Ma l’esperienza al GF per Cesara Buonamici è iniziata con una piccola gaffe che le è costata un rimprovero da parte del padrone di casa. Scherzando, ovviamente, le ha fatto notare di aver spoilerato una cosa agli inquilini.

Leggi anche: “Guardate, è lui”. Alfonso Signorini beccato così. Il video top poco prima del GF 2023





Cesara Buonamici, quanto guadagna al GF? Spuntano le cifre

In collegamento con la Casa, la giornalista ha reso nota la presenza del tugurio. Che evidentemente andava tenuta nascosta ancora per un po’ ai gieffini. “Ci sono altre mamme e papà nel tugurio“, le parole esatte dette dall’opinionista in diretta, durante la prima puntata del GF.

“Cesara hai fatto uno spoiler“, il commento immediato di Alfonso Signorini, poi costretto a mettere al corrente gli inquilini. L’aveva detto a inizio diretta che per lei il Grande Fratello era sia un’esperienza del tutto nuova e sicuramente con il tempo si abituerà alle sue dinamiche. Ma come in ogni edizione, la domanda è: quanto guadagna l’opinionista?

Pur premettendo che non sono mai arrivate conferme, nella precedente edizione del GF si era parlato di un cachet di 10mila euro a puntata per Orietta Berti e di 12mila per Sonia Bruganelli. Dunque, come si legge anche su Il Messaggero lo stipendio di Cesara Buonamici potrebbe aggirarsi tra i 10 e i 14mila euro a puntata. Insomma, sempre se confermata, una cifra importante. Forse più alta di quella dell’ormai ex signora Bonolis.