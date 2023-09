“Sarà un ritorno alle origini… non solo nel nome, ma anche nel format”. Così Alfonso Signorini aveva annunciato il ritorno in televisione del Grande Fratello. Un’edizione diversa, che cambia rotta dopo la scorsa edizione vip che ha suscitato non poche polemiche. “Occorreva prendere le distanze da tutto questo e si è tradotto in questo bisogno di normalità”, aveva dichiarato il conduttore del Grande Fratello a Verissimo parlando del GF Vip 7.

“Complici anche i suggerimenti dell’editore, che sono stati preziosi, abbiamo voluto dare un ritorno alla normalità. Punto di forza del programma sono proprio le persone comuni, che ritornano alla grande e hanno delle storie bellissime da raccontare. Hanno tanta voglia di raccontarsi e di ascoltare. Ognuno di loro arriva da una realtà diversa”, aveva detto Alfonso Signorini a Silvia Toffanin.

Grande Fratello, il camerino di Alfonso Signorini

Il Grande Fratello ha preso il via lunedì 11 settembre e venerdì 15 settembre è andata in onda la seconda puntata. Nella casa 21 concorrenti tra vip e nip, ovvero le persone comuni. I primi quindici sono entrati durante il primo appuntamento del reality show condotto da Alfonso Signorini, mentre il resto venerdì 15 settembre. Poco prima della messa in onda della seconda puntata il conduttore ha fatto una sorpresa ai suoi fan.

Sul suo account social, Alfonso Signorini ha fatto fare un tour del suo camerino. Chiamarlo camerino è un eufemismo, visto che si tratta proprio di un appartamento con tutti i comfort, con tanto di divano, zona make-up per il trucco ‘di scena’, e addirittura un pianoforte, strumento suonato dal presentatore del Grande Fratello.

Nel filmato pubblicato sui social Alfonso Signorini mostra il suo camerino e per i suoi fan suona anche il brano Per Elisa di Ludwig van Beethoven. Il conduttore del Grande Fratello è infatti diplomato al Conservatorio di Musica G. Verdi di Milano. “Si tratta bene….ma guarda un po’”, si legge tra i commenti. “Non potevo mai immaginare una cosa del genere”, “È più grande di casa mia e no, non è un modo di dire”, scrivono alcuni utenti paragonando la propria abitazione con il camerino del conduttore.