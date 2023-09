Grande Fratello, anche la seconda puntata è andata. Il cast ora è al completo e i concorrenti hanno già fatto le prime nomination. In quella di Paolo Masella c’è scappata anche una piccola rivelazione, ad Alfonso Signorini e al pubblico di Canale 5. Il macellaio e forse modello (così si dice in giro) romano è stato chiamato in confessionale dal conduttore per parlare di amore e della sua mamma. La donna per cui, parole del concorrente, ha deciso di partecipare: vuole vincere per farla smettere di lavorare.

“Sono innamorato di mia mamma perché mi ha cresciuto da sola – le sue parole al GF – Ha lavorato molto per darmi tanto. Mi ha trasmesso molto e dato tutti i principi che ho. Ancora oggi si alza presto, fa le pulizie per aiutare. Ho voglia di dire basta a tutto questo, spero di farcela. Vorrei non farla più lavorare. Idealizzare così la mamma è il modo migliore per restare soli”. Paolo Masella è entrato da single nella Casa e sempre in puntata ha spiegato la sua situazione sentimentale.

Leggi anche: “Ma lui…”. Arriva Arnold al GF e il pubblico esplode: ora vuole spiegazioni





Paolo Masella, “La nomino perché troppo presa da me”

“Non trovo nessuna. Ancora no, ma non è detto che non troverò. Non ho molto sofferto per amore, altre sofferenze, ma non per amore. Ci siamo sempre lasciati di comune accordo con le mie ex fidanzate. Per me comunque i baci hanno il loro valore. Non bacio la prima ragazza che incontro. Sarà strano, ma questa è la mia opinione e il mio modo di vedere”, ha detto ancora al GF.

E quando è arrivato il suo turno delle nomination, Paolo ha fatto il nome di Giselda Torresan. Ma è stata la motivazione ad aver incuriosito tutti. Perché ad avviso del macellaio, lei proverebbe un interesse nei suoi confronti. E per evitarle una delusione ha deciso di fare il suo nome. E per la cronaca alla fine l’operaia veneta è finita al televoto con Vittorio, Grecia Colmenares e Rosy Chin.

Giselda a Paolo: “Ma che bel ragazzo”



Paolo 4 giorni dopo: #GF pic.twitter.com/7ocfRuWV6Z — Pinkman (@fatepureprego) September 15, 2023

“Nomino Giselda, ma nulla di personale davvero – ha detto Paolo – Perché voglio fermare sul nascere una cosa che con il passare del tempo potrebbe far male a lei. Perché vedo che sta a prendere troppe cose per me, la vedo troppo presa. Non vorrei che ci rimanesse male e visto che è una che ha sofferto molto. Ancora non ho parlato con lei. Non mi va di farla soffrire e voto lei solo per questo motivo. Quando mi capiterà magari le spiegherò questo concetto”.