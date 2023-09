Grande Fratello, seconda puntata e altro gruppo di concorrenti vip e nip. Venerdì 15 settembre Alfonso Signorini è tornato in studio con Cesara Buonamici e Rebecca Staffelli e ora il cast è quasi al completo con l’ingresso nella Casa di Fiordaliso, Arnold, Valentina, Ciro Petrone, Heidi e Claudio. Durante la diretta, inoltre, è stato annunciato l’arrivo, ma nelle prossime settimane, del giornalista Giampiero Mughini. Nessun eliminato ma prime nomination per gli inquilini.

E lunedì 18 settembre, quando andrà in onda il terzo appuntamento di questa nuova edizione del reality, rischiano Vittorio, Grecia Colmenares, Giselda e Rosy. Ma torniamo alla presentazione dei concorrenti. Uno in particolare ha fatto subito parlare il pubblico, che ricorda benissimo la ‘regola’ per cui non sarebbero stati ammessi personaggi nati come influencer sui social network e di persone note su TikTok.

GF, arriva Arnold: “Ma non è un nip”

E allora Arnold? Alfonso Signorini lo ha presentato come nip, not important person, ma come è possibile notare sui suoi profili social ufficiali ha un certo seguito. È proprio una star di TikTok, con 700mila follower a cui racconta momenti di vita quotidiana con la sua famiglia.

Nella sua clip di presentazione al GF, Arnold dice di avere 22 anni, di essere originario del Ghana e di avere un lavoro in un’agenzia di comunicazione. Il gieffino è molto legato alla famiglia che lo ha adottato. Qualche mese più tardi è arrivato anche Michael, il fratello che insieme a lui era stato lasciato in una casa famiglia.

E dopo qualche anno Pina e Rito hanno adottato un’altra bambina, Aurora, che aveva avuto problemi alla nascita. Sui social Arnold si definisce un creator digitale che si racconta a sensibilizza ma visto il numero dei suoi follower i conti non tornano. E il pubblico si sente preso in giro.