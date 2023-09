Nella serata di venerdì 15 settembre ci sarà la seconda puntata del Grande Fratello e Alfonso Signorini ha fatto un grande annuncio. Infatti, ci sarà sicuramente l’arrivo di una nuova vip che farà impazzire i telespettatori del reality show. Ci sarà certamente anche entusiasmo nella Casa, visto che i gieffini si troveranno di fronte una personalità di spicco, che farà parlare molto di sé nelle prossime settimane. Un gran colpo per il conduttore.

A breve vi diremo tutto sul Grande Fratello e le dichiarazioni di Alfonso Signorini sulla nuova vip che varcherà la porta rossa. Intanto, c’è da segnalare un episodio pazzesco avvenuto nelle scorse ore. Alex Schwazer si è infatti scatenato e ha tolto i panni dell’uomo timido, infatti in giardino ha iniziato a ballare in maniera incredibile insieme alle altre coinquiline. Ha anche fumato ed è apparso in una veste clamorosamente inedita.

Grande Fratello, Alfonso Signorini annuncia l’arrivo di una nuova vip

Tra i vari ingressi che ci saranno al Grande Fratello, Alfonso Signorini ha sottolineato il nome di questa nuova vip che renderà ancora più interessante il programma. Si tratta di una grande cantante italiana, che ha 67 anni, la quale non ha trascorso dei mesi straordinari. In estate è stata costretta infatti a sottoporsi ad un’operazione e spesso è stata in ospedale anche a causa di una ricaduta. Ora sta benissimo ed è pronta per questa avventura.

Nella Casa del GF ci sarà la cantante Fiordaliso, che come ricordato dal sito Biccy non è nuova alle trasmissioni tv. L’artista è infatti stata selezionata in passato per Music Farm, La Talpa, Tale e Quale Show, L’Isola dei Famosi, Celebrity Bake Off Italia e Il cantante mascherato. Inoltre, dovrebbe entrare nella puntata del 15 settembre anche l’attore Ciro Petrone nonché altri personaggi che sono sconosciuti al mondo dello spettacolo e della tv.

E come ospite ci sarà Giampiero Mughini, che per motivi personali ha dovuto rinunciare ad accettare la partecipazione al GF come concorrente. Tornando a Fiordaliso, nella sua fortunata carriera artistica, sono da registrare anche le nove partecipazioni al Festival di Sanremo, l’ultima delle quali datata 2002.