Domenica In, la notizia si diffonde rapidamente tra i fan. A conclusione di Sanremo 2024, il salotto televisivo di Mara Venier non poteva che riempirsi di numerosi ospiti che hanno animato il palcoscenico sanremese. Mara Venier ha fatto gli onori di casa, intervistando gli artisti che si sono alternati sul gettonatissimo palcoscenico, ma com’è finita con Dargen D’amico? Il pubblico di telespettatori ha sperato di assistere a una seconda ospitata del cantante dopo la polverosa polemica.

Dargen D’Amico ospite di Mara Venier a Domenica In? Purtroppo per i fan la notizia non èd delle migliori. Infatti sul web si è rapidamente saputo che il cantante, reduce dall’esperienza sanremese, non interverrà per la seconda volta davanti alle telecamere del programma. Curiosi di scoprire come sono andate realmente le cose? Ecco tutti i dettagli.

Dargen D’Amico ospite di Mara Venier a Domenica In? Tutte le anticipazioni dopo la polemica della scorsa puntata

Ebbene si, Dargen D’Amico assente nel salotto di Domenica In. Come molti sanno, la scorsa settimana il pubblico ha assistito a un momento che avrebbe fatto scoppiare di lì a poco un’accesa polemica post-Sanremo. Mara Venier aveva interrotto il cantante proprio mentre aveva cominciato un discorso a favore di accoglienza e solidarietà a proposito del tema dei migranti.

“I soldi del versamento del lavoro dei cittadini stranieri nelle casse della previdenza italiana è più alto di quello speso per l’accoglienza”, ha detto il cantante. Mara è dunque intervenuta: “Questa però è una festa è non c’è tempo necessario per affrontare un tema così importante”, sono state le parole della conduttrice. Poco dopo la puntata la stessa avrebbe rilasciato un’ulteriore dichiarazione sulle pagine de Il Corriere della Sera: “L’ho interrotto perché eravamo in ritardo“, ha detto Mara: “Molti artisti dovevano ancora cantare, si figuri se ho paura di affrontare il tema dei migranti”.

“L’ho fatto molte volte. Ora ho invitato Dargen D’Amico in trasmissione domenica prossima, spero che venga. Il disagio mio era per il tempo, non per le domande. È ovvio che una domanda sull’immigrazione richiede una riflessione più ampia, una risposta complessa, che non si risolve in 30 secondi”. Peccato solo che il cantante per il momento non appare tra gli ospiti della puntata. La polemica è ancora aperta?