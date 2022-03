E alla fine anche Doc – Nelle tue mani, è finito. La serie tv che ha incollato milioni di italiani alla tv ha mandato in onda le ultime puntate di stagione. E ora la domanda sorge spontanea: finirà così? A rispondere è l’attore protagonista di questa fortunata serie da 7 milioni di share. Luca Argentero infatti ha dichiarato, solo qualche mese fa, che fin da subito il progetto è stato strutturato per tre stagioni. Ma dato il successo della serie non è escluso che si arrivi a molti più episodi.

E riguardo proprio Doc – Nelle tue mani 3, si parla già di una data. Secondo i soliti beninformati, la terza stagione della serie tv del giovedì sera, dovrebbe andare in onda tra la fine del 2023 e l’inizio del 2024. Da quello che si sa, la sceneggiatura è in fase di scrittura: il set non è stato riaperto e non c’è ancora una data ufficiale dell’inizio delle riprese, che si sono sempre tenute tra Milano e Roma. Poi c’è un altro problema: gli impegni (numerosi) di Luca Argentero, uno degli attori più amati e cercati dal piccolo e grande schermo.

Per chi non lo sapesse, fra pochi mesi Argentero dovrebbe iniziare a girare il remake di Sandokan accanto a Can Yaman. È molto veritiero quindi pensare che le riprese della terza stagione di Doc – Nelle tue mani, slittino in autunno o addirittura nei primi mesi del 2023. Ci sarà ancora la bella e bravissima Matilde Gioli, che ha ammesso pubblicamente di aver dato già la sua disponibilità a sceneggiatori e produttori.





L’attrice è entusiasta del suo personaggio, la dottoressa Giulia Giordano, e spera in un lieto fine per la sua storia in Doc – Nelle tue mani. Niente da fare invece per Silvia Mazzieri (la specializzanda Alba) e Giusy Buscemi (la psicologa Lucia). Entrambe sono in dolce attesa e il parto è previsto in estate. Molto probabilmente le due non riusciranno a recuperare in tempo le forze per tornare ad indossare di nuovo il camice bianco.

C’è da dire che l’ipotetico addio di Alba smuoverebbe parecchio la trama di Doc: che ne sarà della sua storia d’amore con Riccardo, sbocciata nel corso della prima stagione? Insomma, non resta che mettersi buoni buoni ad aspettare qualche mese. Poi si potrà tornare sul divano a guardare Doc – nelle tue mani.