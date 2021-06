Vi ricordate la celebre coppia di Uomini e Donne? Sono una delle coppie di Uomini e Donne che ancora sono innamorati e felici, anzi, di più, stanno insieme da ben sedici anni e hanno superato anche qualche nuvola grigia sul proprio rapporto. Come è normale che sia. Il loro fortissimo amore ha sempre cinto, i due si sono scelti nel 2005 per non lasciarsi mai più le mani.

Per dirla tutta un po’ di tempo lo hanno trascorso separati, ma alla fine non c’è stata distanza che abbia retto. Oggi la notizia è delle più liete, la nascita di un figlio. In questo caso una figlia, perché si tratta di una femminuccia, la seconda per la coppia. Il duo formatosi a Uomini e Donne erano già genitori della piccola Ginevra, nata nel 2018 e che ormai ha tre anni.

Diego Conte e Annalisa Micchetti sono diventati di nuovo genitori. Diego Conte e Annalisa Micchetti hanno scelto per la loro seconda figlia un nome davvero molto inflazionato già nella prima metà del 2021. La bimba è venuta al mondo due giorni fa, precisamente alle 11.30 di sabato 19 giugno 2021. Ad annunciare la sua nascita è stata mamma Annalisa Micchetti: “Benvenuta polpettina. 3900 grammi di amore da dividere tra me, papà e la tua sorellina Ginevra”.





L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è stata molto dettagliata nel suo annuncio, ha rivelato infatti tutti i dettagli che i più curiosi vogliono sapere: l’orario della nascita, il peso e infine il nome, che pur nonleggendosi nella didascalia, è ben evidente nella foto.

Diego Conte è stato prima un corteggiatore a Uomini e Donne, corteggiò infatti Luana Di Bella che però non lo scelse. Quindi provò a trovare l’amore sul trono e andò bene; scattò subito l’intesa con Annalisa Micchetti. Fu proprio lei la scelta di Diego nel 2005.