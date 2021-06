Si torna a parlare del caso che sta lasciando inchiodate migliaia, forse milioni di persone davanti al teleschermo. Parliamo di Denise Pipitone e come ogni settimana c’è grande attesa per la nuova puntata di Chi l’ha visto, che si occuperà di nuovo della piccola scomparsa da Mazaro Del Vallo dal 2004. Da quello che si capisce, ci sarebbero nuovi indagati, tra cui anche Anna Corona – secondo rumors di stampa. La padrona di casa di Chi l’ha visto, Federica Sciarelli, in onda su Rai3, parlerà di nuovi documenti esclusivi legati alla scomparsa della bambina.

Certo, il mistero resta legato a chi possa aver visto per l’ultima volta la bambina e proprio in questo frangente spunta una nuova pista investigativa. O almeno è quello che si lasciato intendere. Nel frattempo, l’ex procuratore di Marsala Alberto Di Pisa a Storie italiane, qualche giorno fa, ha detto che Denise Pipitone potrebbe essere viva.

Proprio così: poco c’entrano tuttavia i molteplici avvistamenti negli anni, molti frutto di mitomani, ma l’attenzione resta legata a quel video che ritrae una bambina di nome Danas (simile a Denise Pipitone) che risale a pochi giorni dopo la scomparsa della figlia di Piera Maggio. Una guardia giurata, in servizio presso una banca milanese, aveva avvistato questa bambina e – dopo essersi indispettito – aveva immortalato la scena con lo smartphone.





Denise Pipitone, era lei in quelle immagini?

Ora, in mancanza d’altro, tutto gira intorno a quelle riprese sfocate e l’interrogativo resta, un vero dubbio che lascia tutti senza parole: era davvero lei Denise Pipitone? Ma nel corso della puntata di mercoledì 2 giugno, Federica Sciarelli tornerà ad occuparsi anche del caso Tiziana Cantone, la giovane ragazza napoletana morta suicida in rete di un video che la ritraeva in situazioni molto intime.

Ora la domanda che ha fatto emergere la mamma è: “È stato davvero un suicidio?”. Sembra che il caso sia stato riaperto nei giorni scorsi e che si prospetta qualcosa di davvero insolito. Nel frattempo è stata disposta la riesumazione della salma di Tiziana per nuove indagini.