Delia Duran è la moglie di Alex Belli e già più volte è intervenuta al GF Vip 6 per commentare la “chimica artistica” nata tra l’attore e Soleil Sorge. Nell’ultima diretta ha affrontato faccia a faccia l’influencer e ne è nato uno scontro durissimo. La modella e attrice venezuelana ha anche rivelato ad Alfonso Signorini di voler entrare nella Casa “per tenere sotto controllo la situazione”. Eppure quando le è stato chiesto se avesse bisogno di avere un confronto anche col marito, ha rifiutato “per lasciarlo libero di riflettere” sollevando tanti dubbi.

Ma Delia Duran era famosa anche prima di incontrare Alex Belli. Vero nome Nusat Del Valla Duran Perez e nata nel 1988 a Merida, in Venezuela, fin da giovanissima ha lavorato nello spettacolo. Ha esordito come attrice delle telenovelas del suo paese e studiato marketing per diventare manager ma arrivata in Italia si è dedicata alla recitazione e all’attività di modella.

Delia Duran è rifatta? Le foto prima e dopo

Poi l’amore. Bellissima, prima di incontrare Alex Belli sul set di Furore-Capitolo Secondo, Delia Duran è stata sposata con Marco Nerozzi. Dopo aver partecipato a Temptation Island Vip proprio con l’attore di Centovetrine, la scorsa estate lo ha sposato in provincia di Como.





Dopo averla vista bene al GF Vip 6, tanti si chiedono: Delia Duran è rifatta? Si sparla spesso di un ritocco al seno, ma lei di fatto non si è mai espressa sulla questione. Ha però sbugiardato Mila Suarez, ex di Alex Belli rivelando in diretta che aveva rifatto naso e seno. Più tardi quest’ultima ha spiegato di essere ricorsa alla chirurgia per volere dello stesso attore, che all’epoca le avrebbe chiesto di adeguarsi a quello che era il suo ideale di bellezza.

Di certo c’è che andando indietro sul suo profilo Instagram nelle foto che risalgono al 2016, quando aveva quasi 30 anni, Delia Duran aveva un aspetto un po’ diverso rispetto a quello attuale. Portava i capelli lunghi con la fila centrale, non osava con delle maxi scollature e, fatta eccezione per una linea di eye-liner, puntava sempre su dei make-up abbastanza naturali. Ora invece è diventata una vera e propria bomba sexy con curve esplosive.