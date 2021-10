Davide Silvestri è tornato in tv dopo tempo. L’attore, 40 anni, è entrato per la prima volta nelle case degli italiani nel 1999 grazie a Vivere, la fiction di Canale 5 che ha avuto un grande successo, è tra i vipponi di Alfonso Signorini del GF Vip 6. E dopo una partenza un po’ in sordina, ha stretto amicizie importanti con alcuni dei suoi coinquilini e si sta facendo apprezzare dal pubblico. Che come detto lo conosceva già, anche se ne aveva un po’ perso le tracce.

Nel curriculum di Davide Silvestri, infatti, prima dell’avventura nella Casa più spiata d’Italia, tante esperienze sul piccolo ma anche grande schermo. In tv ha interpretato diversi ruoli. Lo ricordiamo in Capri e ne I fratelli Benvenuti, ma anche in Don Matteo e Squadra Mobile. Poi l’attuale concorrente del reality di Canale 5 è approdato anche al cinema con La Fidanzata di Papà e A Natale mi sposo. Nel 2003 è stato “naufrago” alla prima storica edizione dell’Isola dei famosi su Rai2 e condotta da Simona Ventura. Ma a partire da quel momento a parte piccoli e occasionali ruoli, di lui si è saputo più poco.

Davide Silvestri, chi è il cugino vip

Nel 2018, poi, in un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo ha raccontato di essere concentrato in una nuova attività, insieme al cugino, anche lui molto noto nel mondo dello spettacolo: “Sono concentrato solo sulla mia birra, che si chiama Lira, come la vecchia valuta italiana. Le mie ricette hanno per simboli una cornucopia e un agricoltore, proprio come le vecchie monete da una e due lire”, aveva spiegato.





“E ognuna porta la firma del ‘governatore’ che sono io, e del cassiere, Kekko, socio nell’impresa”. Proprio Kekko Silvestre dei Modà: pochi forse lo sanno ma lui e Davide Silvestri sono cugini di primo grado. Ma non c’è errore di battitura, il motivo dei cognomi diversi l’ha spiegato proprio il vippone di Alfonso Signorini in un’intervista al settimanale Spy. Tutta colpa di un errore all’anagrafe.

“C’è stato un errore all’anagrafe e così mio padre e altri otto fratelli hanno come finale la ‘i’, mentre il padre di Kekko con un altro mio zio hanno la ‘e’. Ma poco cambia, perché io e Kekko siamo legatissimi”, aveva aggiunto Davide Silvestri. E che tra i due ci sia un rapporto molto stretto è confermato anche dal fatto che Kekko nella sua autobiografia ha rivelato di aver scritto la canzone Volevo Dirti proprio per il cugino ora concorrente del GF Vip 6.