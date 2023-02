Daniele Dal Moro, il rimprovero arriva dai piani alti del GF Vip 7. Di recente sul gieffino sono cadute aspre critiche in merito alla decisione presa nei riguardi di Antonino Spinalbese in merito alla questione di una giacca che l’ex di Belen avrebbe chiesto al compagno di gioco: “Non posso perché ho paura che si possa sporcare“. Valanghe di critiche su Daniele Dal Moro, ma le questioni che riguardano il gieffino non si fermano a questo.

Daniele dal Moro rimproverato dagli autori del GF Vip 7. Nel corso dell’ultima messa in onda del programma il pubblico ha assistito alla punizione di 4 concorrenti che avrebbero violato il regolamento del gioco, ovvero Edoardo Tavassi, Micol Incorvaia, Edoardo Donnamaria e Nicole Murgia, sorpresi nel van a spifferare confidenze su altri vipponi e fatto ancor più grave decisi a farlo staccando i microfoni ambientali. Una vicenda che ha costretto Alfonso Signorini ad annunciare la punizione con tanto di bista nera tra le mani.

Daniele dal Moro rimproverato dagli autori del GF Vip 7: “Si, lo so…”

Spediti dritti al televoto e nessun preferito della settimana per i vipponi: la decisione del GF Vip 7 è stata inamovibile. Adesso però i riflettori sembrano accendersi su un altro caso, quello che tirerebbe in ballo Daniele Dal Moro che nelle ultime ore è stato rimproverato direttamente dagli autori. Tutto ha avuto inzio quando, raggiunto da Antonella Fiordelisi, il gieffino avrebbe raccontato alcuni dettagli sulla sua partecipazione a Uomini e Donne e quella mancata a Temptation Island: “Non ho mai rilasciato interviste o dichiarazioni su si lei”, replica Daniele Dal Moro riferendosi a Martina Nasoni che si direbbe delusa dagli atteggiamenti del gieffino.

“Martina può dirti tante cose, ma lei veniva a farmi la posta quando io facevo Uomini e Donne. Si appostava proprio. Io poi non ho baciato nessuno e nemmeno ho scelto nel programma. Chiamavo subito la redazione appena vedevo che si appostava. Dicevo alla produzione ‘che cosa devo fare con lei?’. Perché ho sempre portato rispetto al programma. Io le ho fatto saltare progetti quando uscivamo? Ma questa è una grossa bugia che ti ha detto. L’unica cosa saltata è Temptation Island. Perché loro ci hanno chiamato e io ho detto di no ‘guardate che Martina non è la mia ragazza, io non faccio ste cose qui in coppia’”.

A questo punto è intervenuta la voce di un autore del programma, che ha sollecitato il gieffino a non rivelare nulla in merito ad altre trasmissioni televisive. La risposta di Daniele Dal Moro è stata immediata: “Sì lo so che non devo parlare di altri programmi, però Martina mi ha tirato in mezzo a queste cavolate con Antonella. Quindi cosa devo fare?!”. Poi in merito a Martina, il gieffino ha aggiunto: “Io con lei comunque ho chiuso, me l’ha combinata troppo grossa. E voglio chiarire che se ora mi sono avvicinato di più a Oriana non ha nulla a che vedere con Martina. Mi ha chiamato in sauna Martina e mi ha detto che io sto strumentalizzando! Io sono il più limpido e non strumentalizzo”.