L’ex naufraga de ‘L’Isola dei Famosi’, Daniela Martani, ha rotto ogni tipo di indugio ed è passata alle maniere forti. Ha infatti annunciato di aver denunciato ufficialmente una vip, che le ha fatto proprio perdere la testa. La donna ha rilasciato un’intervista al settimanale ‘Vero’ ed è scesa nei dettagli, spiegando i motivi che l’hanno indotta a mettere in mezzo gli avvocati e ad adire dunque le vie legali. Una situazione davvero seria, alla luce di pesanti critiche di cui è rimasta vittima esattamente nelle scorse settimane.

A proposito di Daniela Martani, quest’ultima ha messo nel mirino Andrea Cerioli qualche giorno fa: “Volevo dirti che potevi farlo. Tanto poi potevi ritoccare le foto come hai fatto fino ad adesso per mostrare degli addominali che non hai. Potevi metterti i capelli finti“. Le parole della Martani hanno fatto arrabbiare Zorzi, che ha difeso il bel bolognese: “Dai ma Daniela, posso dirti? Non va bene. Non andare ad attaccare il fisico. Magari sono delle sue insicurezze. Cosa ne sai tu scusami?”.

Daniela Martani ha quindi spiegato: “Ho ricevuto un attacco che ha condizionato gli altri giornalisti. Le polemiche sul mio conto hanno influenzato sicuramente il mio percorso. Mi hanno votato solo per questo motivo, altrimenti posso dire di aver fatto una buona Isola dei Famosi. L’ho denunciata per diffamazione”. Il riferimento è alle sue presunte dichiarazioni contro i vaccini per il coronavirus. Ma andiamo a vedere insieme chi è colei che è stata denunciata e quali parole l’ex naufraga non ha proprio digerito.





Daniela Martani ha deciso di presentare una denuncia per diffamazione nei confronti della giornalista Selvaggia Lucarelli. Quest’ultima aveva affermato tempo fa: “A Mediaset dovrebbero vergognarsi, un paese in cui si premia un no-vax che blocca i traghetti perché non mette la mascherina, che dà dei lobotomizzati agli italiani con la mascherina, il tutto mentre c’è una campagna persuasiva per vaccinare e muoiono migliaia di persone. Ripeto, dovete solo vergognarvi”. Ed ora la svolta con la dura reazione della Martani.

Daniela Martani si è scagliata in passato contro Gilles Rocca: “E’ un uomo molto arrogante e cafone, ma soprattutto ha un problema nel gestire la rabbia…Mi sono dovuta ricredere su di lui…Non voglio parlarne male, ma quando c’era lui l’atmosfera all’Isola diventava sempre pesante..”. Ha anche dichiarato di aver tifato per Gilles Rocca ai tempi di Ballando con le stelle.