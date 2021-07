Tv in lutto, il giovane attore trovato morto in casa a 23 anni: “Ti ricorderemo per sempre”

“Il mio cuore è in frantumi e scrivere questo mi sembra così sbagliato e non so nemmeno cosa dire. Ieri ho perso mio fratello, il mio migliore amico e l’altra metà del mio cuore”. “Non c’era una persona che abbia amato di più su questa terra. Non ci sono parole che possano rendergli giustizia. Era l’essere umano più felice, sorridente e solare che esistesse e sono così felice che Dio mi abbia scelto come sua sorella per tutta la sua incredibile vita”.

Con queste parole la sorella dell’attore ha annunciato la scomparsa del fratello, astro nascente del cinema popolare per aver recitato nella serie del 2017 Mani. Tantissimi i messaggi di cordoglio, con la figlia della modella di Cindy Crawford, Kaia Gerber, che lo “ha ricordato in un post social. “Ricordo quella volta che ci siamo seduti sul divano e abbiamo passato l’intera giornata a inventare il nostro linguaggio segreto che abbiamo continuato a usare quando ci vedevano”, ha scritto la giovane modella.

“Vorrei che potessimo tornare indietro. – ha scritto ancora – Vorrei parlare ancora con te, con le nostre frasi che tutti gli altri non capivano ma ci hanno fatto scoppiare a ridere ogni volta. Vorrei essere ancora seduta sul pavimento del mio bagno per usare FaceTiming, perché era l’unico posto in cui avevo il Wi-Fi e non volevo mai perdere una tua chiamata”.





Sono tanti i ricordi per l’attore che aveva recitato in The Killer Clown Meets the Candy Man. Patrick Schwarzenegger ha espresso le sue condoglianze commentando il post di Meredith, la sorella di Daniel Mickelson: “Prego per te”. L’attore, morto a soli 23 anni, è stato ricordato anche di Paris Hilton e dalla figlia di Kate Moss, Lottie Moss, che ha scritto: “Meredith mi dispiace tanto, il mio cuore è con te”. Distrutta dal dolore anche la fidanzata dell’attore, Maddie Haley.

La giovane ha condiviso alcune foto dell’attore: “Non voglio che tutto questo sia reale. Le parole non possono nemmeno descrivere come mi sento in questo momento. La scorsa notte ho perso il mio migliore amico. Mi sento come se il mio cuore fosse stato strappato dal petto. Daniel eri la persona più gentile che abbia mai incontrato”. Le cause del decesso dell’attore non sono state rese note.