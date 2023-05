Il cast di Beautiful a Roma per le nuove puntate girate in Italia. Dopo 35 anni di intrighi e passione la soap opera americana è ancora in grado di attirare l’attenzione di milioni di telespettatori, ogni giorno su Canale 5. Una soap dei record che da decenni racconta le complesse vicende della famiglia Forrester e gli intrighi familiari, gli amori e i tradimenti. In occasione delle 9000 puntate la produzione di Beautiful ha scelto di nuovo l’Italia per ambientare sei puntate.

La prima puntata risale al 23 marzo 1987 sulla CBS e in 35 anni di storia, Beautiful (titolo originale The Bold and The Beautiful) ha vinto 94 Daytime Emmy Awards, a fronte di ben 284 nomination. Ridge, Brooke, Thomas, Steffy, Hope, Liam e Carter sono arrivati a Roma per girare le nuove puntate della soap opera più seguita della televisione.

Beautiful, puntate in Italia: ospiti Jasmine Carrisi e Ginevra Lamborghini

Dopo aver scelto il lago di Como nel 1997, Venezia nel 1999, Portofino nel 2002, e la Puglia nel 2012, a distanza di oltre dieci anni, il cast di Beautiful è tornato in Italia per la registrazione di sei puntate. Questa volta il cast della famosa soap opera è sbarcato a Roma. Come detto saranno sei le puntate di Beautiful ambientate nella capitale. E verranno registrate tra il 15 e il 17 maggio 2023 in alcune delle location più iconiche della capitale.

Le puntate di Beautiful girate a Roma andranno in onda in Italia nella primavera 2024, mentre la messa in onda statunitense è prevista tra il 16 e il 23 giugno 2023. Oltre al cast americano, durante le registrazioni delle puntate made in Italy, ci saranno due special guest italiane. Si tratta di Jasmine Carrisi, figlia di Al Bano e Loredana Lecciso e l’ex concorrente del GF Vip 7 Ginevra Lamborghini.

A dare la notizia è The Hollywood Reporter Roma: “Modella, musicista, rivelazione del GF Vip, ereditiera. E da domani anche attrice. A quanto appreso da THR Roma, Ginevra Lamborghini entrerà con un piccolo ruolo nel cast della soap opera Beautiful: sarà la pr internazionale della Forrester Creation – l’immaginaria casa di moda al centro degli intrighi della soap – e apparirà nel corso delle puntate girate in Italia”. “Jasmine Carrisi farà un’apparizione in una delle puntate, all’interno di una villa romana, mentre la doppiatrice Ilaria Stagni, già voce di Steffy Forrester (l’attrice Jacqueline Maclnnes Wood), avrà un ruolo piccolo ma “determinante” per Ridge”