“Vai fuori!”. Attimi di panico a Dritto e Rovescio , il programma condotto da Paolo del Debbio su Rete 4. Il padrone di casa ad un tratto ha perso la pazienza con l’ospite e lo invita ad uscire. È successo durante la puntata di giovedì 18 maggio 2023. Si parlava dell’argomento di attualità di questi giorni: l’alluvione in Emilia Romagna. Ospiti in studio Sandro Mora, attivista di Ultima Generazione e Giuseppe Cruciani, il conduttore de La Zanzara su Radio24. E a portare la discussione proprio all’esasperazione, proprio come sa fare meglio di tutti, proprio il conduttore radiofonico.

>> “Dal GF Vip 7 a Beautiful”. Colpaccio dell’ex vippona, è nel cast della famosa soap opera

Si parlava della correlazione tra cambiamento climatico ed esondazioni, ma anche più in generale di disastri ambientali naturalistici. A questo punto il confronto diventa infuocato. Cruciani allora tocca una nota dolente e dice: “Il dottor Franco Prodi non è un negazionista, è dubbioso sul fatto che il cambiamento climatico sia dovuto solo dall’uomo e che si possa intervenire per fermarlo”.





“Vai fuori!”. Attimi di panico a Dritto e Rovescio

Sempre a tono Sandro Mora che afferma che la comunità scientifica dichiara l’esatto opposto e che quindi quello che dice Prodi non è corretto. A questo punto Paolo Del Debbio, che fino a quel momento era rimasto in sordina, sbotta e si rivolge direttamente a Sandro Mora: “Ma come non è autorevole. Prodi? È stato direttore del Cnr!”.

Proprio quest’ultimo però non ci sta e perde completamente le staffe, arrivando ad alzarsi per esprimere meglio la sua opinione, alberandosi non poco. Del Debbio però prende subito in mano la situazione e dice: “O ti siedi o vai fuori”. Il famoso ambientalista però non ci sta e continua con la sua tesi: “Ricordo benissimo le alluvioni, ricordo benissimo quando non andavo a scuola”.

Poi dice: “Mi rendo conto che gli interventi di cui si parla da decenni non stanno cambiato le cose. Non ci stiamo dietro agli interventi. Non sono stati fatti e noi siamo qui. Negli anni ’90 gli eventi catastrofici erano nell’ordine di una decina all’anno. Nel 2021 erano 200. Nel 2022, 300. Dobbiamo reagire alle emissioni, alla CO2”.

Leggi anche: “Non lo doveva dire”. Caso Fabio Fazio, parla Luciana Littizzetto dopo le polemiche politiche