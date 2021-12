“Sapete che succede là dentro?”. GF Vip, arriva l’accusa: “Ci sono dei concorrenti pilotati”

Grande Fratello Vip 6, chi meglio di un ex concorrente può parlarne. Sulle pagine del settimanale Nuovo di Riccardo Signoretti, prende parola anche lei, primissimo volto del reality show, protagonista di una storia d’amore che, per la prima volta, non ha nascosto si rivelarsi sotto gli occhi vigili delle telecamere di un reality.

A parlare è proprio Cristina Plevani, storica inquilina della casa più spiata d’Italia, e protagonista indiscussa della breve storia d’amore vissuta davanti alle telecamere del Grande Fratello 2000 con Pietro Taricone. Un clamore mediatico difficile da dimenticare quando la “cenerentola triste”, Cristina Plevani, e il suo compagno di avventura, hanno vissuto anche un rapporto sessuale dietro le tende di una finestra.

Cristina, però, da quell’edizione, uscì vincitrice con il 60% dei voti e 250 milioni di lire portati a casa. Ed è proprio Cristina che per il settimanale Nuovo non ha omesso il suo punto di vista sulle dinamiche che stanno continuando a intrattenere il pubblico.





“Concorrenti pilotati. Se non ci fossero gli autori sarebbe di una noia mortale perché i gieffini non riuscirebbero a portare avanti il gioco”, afferma l’ex gieffina: “Format snaturato. Non ha più nulla a che vedere con l’originale”. Dopo 20 anni, Cristina ammette che anche le dinamiche stesse del gioco sono andate incontro ad alcuni stravolgimenti.

Primo tra tutti le troppe interazioni che concorrenti intessono con l’esterno e che inevitabilmente non fanno che influenzare anche la conduzione di un gioco vissuto tra gli inquilini tra le pareti della casa più spiata d’Italia: “Non è più un reality, ma uno show”, confessa l’ex gieffina.