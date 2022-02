“È morto”. Ospite in tv e protagonista di velenosi scontri, è scomparso a 69 anni: con la sua battaglia ha diviso l’Italia

Muore a 69 anni il biologo no vax Franco Trinca. L’annuncio del decesso è di Selvaggia Lucarelli, con la quale Franco Trinca ha avuto un acceso confronto nel salotto televisivo di PiazzaPulita su La7. Trinca si spegne a causa di una forma grave di polmonite bilaterale presso l’ospedale di Perugia, dove era stato ricoverato non appena riscontrata la positività al Covid.

“È morto per polmonite da Covid il biologo no vax Franco Trinca, spesso ospite in tv. Ha rifiutato fino all’ultimo, anche in condizioni ormai disperate, di essere intubato”, con queste parole Selvaggia Lucarelli ha annunciato la morte del biologo no vax.

A favore delle terapie domiciliari contro il covid e protagonista di accesi dibattiti avvenuti in diversi salotti televisivi, Franco Trinca era tra i coordinatori del movimento “Uniti per la libera scelta”, composto da varie associazioni no vax.





Sostenitore, dunque, anche di terapie alternative contro il Covid, come ad esempio l’uso di idrossiclorochina, vitamina C e flavonoidi: “Il rischio è che tanti cittadini vadano dietro alle sue teorie fantascientifiche senza capire nulla di quello che dice”, aveva commentato così la giornalista in merito alla “medicina biologica integrata”.

"Ecco perché contesto i vaccini"



Il Dott. Trinca, biologo no vax a #Drittoerovescio pic.twitter.com/XS2CRg4dBV September 30, 2021

Purtroppo per Franco Trinca il virus è stato letale. In un primo momento le condizioni di salute non sembravano destare preoccupazione, poi l’aggravarsi è stato inesorabile. Durante una puntata di Dritto e Rovescio, ospite di Paolo Del Debbio, andata in onda a settembre 2021, dichiarava apertamente di non essersi vaccinato perché pensava di avere un buon sistema immunitario.