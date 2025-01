Negli ultimi giorni, all’interno della Casa del Grande Fratello, si è acceso un dibattito tra i concorrenti riguardo alle modifiche al regolamento del programma, in particolare in relazione al ripescaggio di ex partecipanti. Pamela Petrarolo ha condiviso con i coinquilini un dettaglio presente nel contratto sottoscritto prima dell’ingresso nel reality. Questa affermazione è emersa durante una conversazione in cui alcuni concorrenti esprimevano dubbi sulla legittimità del rientro degli ex partecipanti.

Pamela ha sottolineato che il contratto prevede la possibilità per la produzione di apportare modifiche al regolamento durante lo svolgimento del programma, una clausola che garantisce flessibilità nella gestione del reality. La discussione ha preso piede dopo che alcuni concorrenti, tra cui Stefania Orlando e Chiara Cainelli, avevano manifestato perplessità riguardo al ripescaggio, ritenendolo potenzialmente in contrasto con le regole iniziali del gioco. Pamela, tuttavia, ha ribadito che tali modifiche sono contemplate e legittime, come indicato nel contratto firmato da tutti i partecipanti. Ma cosa ha detto precisamente?





Pamela al GF: “Hanno cambiato le regole”

L’ex Non è la Rai ha spiegato: “Voi parlate del regolamento, ma contano anche i risultati, lo share e tante cose. E poi eravamo avvisati, non c’è nulla di strano. Loro ti dicono proprio per scritto che possono cambiare le regole, il regolamento in corso. Sì c’è scritto così, se non erro c’era proprio scritto. Era una clausola, me l’ha ricordato anche Luca stamattina“. Questa situazione ha portato a una riflessione più ampia tra gli inquilini sulla natura del gioco e sulle dinamiche che possono influenzare l’andamento del programma.

La possibilità di modificare le regole in corso d’opera permette alla produzione di adattarsi alle esigenze televisive e alle aspettative del pubblico, mantenendo vivo l’interesse e garantendo colpi di scena. Insomma, la Petrarolo ha giustamente pensato che il rientro degli ex gieffini sia legato ad un possibile crollo degli ascolti, ma sia Stefania che Chiara le hanno risposto le regole parlavano chiaro e questa cosa non era assolutamente previsto.

Poi la Cainelli ha avuto un’illuminazione, peccato che non sia come dice lei: “Io invece sapevo che l’unica cosa che può riportare un ex concorrente dentro la casa dopo la sua eliminazione è quando peschi una specie di biglietto, tu lo apri e trovi il ripescaggio. Il biglietto di ritorno. Ma noi non l’abbiamo avuto“.

