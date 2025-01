La serata di ieri al Grande Fratello è stata segnata da una lite accesa tra Luca Calvani e Lorenzo Spolverato, due concorrenti che da tempo si trovano ai ferri corti. Il confronto è esploso dopo che Lorenzo ha accusato Luca di aver stretto un legame con Helena Prestes solo per convenienza, insinuando che il suo comportamento fosse strategico e suggerito da Enzo Paolo Turchi. La tensione è aumentata quando Calvani ha risposto attaccando Lorenzo sul suo presunto flirt con un “guru della moda“, un commento che ha infuriato ulteriormente il modello milanese.

Durante la discussione, Lorenzo ha sostenuto che Luca si fosse avvicinato ad Helena per motivi opportunistici, mentre Calvani ha ribattuto chiedendo a Lorenzo di chiarire le sue relazioni passate. Questo scambio di accuse ha messo in luce le fragilità dei rapporti all’interno della casa, evidenziando come le dinamiche tra i concorrenti siano influenzate non solo dalle interazioni personali, ma anche dalle percezioni esterne e dalle strategie di gioco. Un altro punto controverso emerso durante la serata riguarda l’uso del cellulare da parte di Lorenzo durante un recente viaggio in Spagna.





Grande Fratello, lite tra Lorenzo e Luca: “Hai barato”

Secondo quanto rivelato da Tommaso Franchi, Lorenzo avrebbe consultato il suo telefono per monitorare le reazioni del pubblico sui social media. Questa violazione del regolamento del programma, che vieta qualsiasi contatto con il mondo esterno, ha sollevato interrogativi sulla credibilità del reality show. Lorenzo negò al tempo di aver usato il telefono, affermando di non averlo mai visto, ma ieri sera invece durante questa accesa discussione con Luca lo ha ammesso.

Quindi chi era il protetto dell’edizione secondo i fan di Lallino? Helena? Ma per favore 🤡 #grandefratello pic.twitter.com/6XOOMN3LAp — Federica (@_GeHo_) January 22, 2025

sono gli stessi che da lunedì sono in protesta perché le persone che hanno visto tutto da fuori non devono rientrare🤡🤡🤡#grandefratello #helevier pic.twitter.com/KhOwVe1d9y — noe; (@morganlips) January 22, 2025

Tutto è nato perché Lorenzo ha accusato Luca di aver barato leggendo il biglietto lasciato da Enzo Paolo. A sua volta Luca ha buttato addosso tutta la faccenda del telefonino e anche di un presunto contatto di Lorenzo in magazzino. Proprio così, Lorenzo ha anche fatto capire che quest’altra storia di un persona in magazzino che lo consiglia è vera.

AMMETTE FINALMENTE DI SAPERE QUALCOSA FUORI.



INOLTRE, PERCHÉ C’È QUALCUNO CHE PARLA CON LUI IN MAGAZZINO?

E ovviamente, parte la censura



RACCOMANDATO e HAI PURE IL CORAGGIO DI LAMENTARTI DEL RIPESCAGGIO!#grandefratello #fuorilorenzo pic.twitter.com/66OvUmeFh2 — ?¿ (@gelatoooo___) January 22, 2025

La tensione tra i due gieffini è palpabile e sembra destinata a durare, poiché entrambi hanno mostrato una determinazione a difendere le proprie posizioni. La lite non solo ha catturato l’attenzione del pubblico, ma ha anche innescato dibattiti sui social riguardo alla trasparenza e all’autenticità delle interazioni all’interno della casa. Gli spettatori sono divisi: alcuni sostengono Lorenzo, mentre altri chiedono chiarezza riguardo alle regole del gioco e alle possibili sanzioni per chi le infrange.

