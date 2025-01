A poche ore dalla diretta del Grande Fratello, stasera 23 gennaio, Zeudi ha fatto una confessione in sauna a Chiara spiegando di essere arrivata ad una decisione definitiva (o quasi) sul rapporto che lega a Helena e Javier. A spingere l’ex miss Italia a riflettere è stata la notte passata insieme. Intanto il pallavolista e l’ex Miss Italia non sono stati gli unici ad aver ceduto alla passione nella casa del Grande Fratello.

Nelle ultime ore anche altri due gieffini si sono ritrovati a letto e dalle confidenze e le risate a baci e tenerezze è stato un attimo. E così. Anche Alfonso D’Apice e Chiara Cainelli non sono riusciti a trattenersi scambiandosi più di qualche bacio passionale.





Grande Fratello, Zeudi confessa il suo interesse per Javier

Tornando a Zeudi e Javier, lei ha spiegato a Chiara quanto segue: “Era iniziato tutto come uno scherzo, ma adesso non lo so più” spiega all’amica. Chiara le ha consigliati di non pensarci troppo, di lasciarsi andare e di non precludersi nulla. Senza aspettative e senza impalcature, lasciare che tutto fluisca. Anche Javier, da parte sua, aveva detto di aver sentito qualcosa.

Da capire cosa succederà quando, stasera, con molta probabilità tornerà Helena. Il rapporto tra le due sembra definitivamente incrinato: Zeudi, poi, sembra proiettata in maniera decisa su Javier. A proposito di Helena: Sono arrivate delle segnalazioni sulla modella brasiliana, che stanno creando un polverone, infatti ci sarebbero non solo irregolarità ma anche trattamenti della produzione differenti.

Non sappiamo se il Grande Fratello replicherà a queste accuse, a sta di fatto che Helena è stata tirata in ballo e anche lo staff della sudamericana potrebbe prendere posizione. Basta aspettare poche ore e capire cosa succederà.