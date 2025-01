Per la gioia dei tanti fan che dopo l’eliminazione del Grande Fratello hanno lanciato appelli e petizioni, Helena Prestes è stata ripescata per tornare nella casa. Non è ancora dentro, perché nell’ultima puntata Alfonso Signorini ha lasciato entrare, ma nel tugurio, lei e altri cinque concorrenti. Tutti finiti al televoto, perché solo quattro di loro avranno una seconda possibilità al reality di Canale 5.

Prima di varcare la soglia del tugurio, però, Helena Prestes ha rilasciato insieme a Jessica Morlacchi una lunga intervista al settimanale Chi, nella quale hanno parlato della loro rivalità, della vicenda legata al bollitore ma di alcune dinamiche relative alla casa e ad alcuni suoi abitanti. “Mi voleva prendere con il bollitore? Secondo me ovvio che mi voleva prendere, ma si sarebbe pentita – ha detto Jessica – Perché, quando ci guardiamo e si calmano le acque, ci vogliamo bene. È un cucciolo di donna e siamo noi ad avere fragilità. Veniamo viste come due iene, ma siamo fragili”.

GF, Helena e il retroscena su Lorenzo

Dal canto suo la modella ha ammesso di essere veramente arrabbiata quando è scattata la scena del bollitore che ha poi fatto finire entrambe in nomination d’ufficio. Ma non solo del rapporto forse ora ritrovato con ex cantante dei Gazosa: al magazine ha anche parlato del suo rapporto con Lorenzo Spolverato.

“Forse non dovrei dirlo – ha esordito la modella brasiliana -, ma io e lui ci eravamo già scritti prima di entrare nella Casa. Ci eravamo conosciuti per caso sui social, poi un giorno mi ha detto che avrebbe fatto anche lui il GF e allora gli ho detto che sarebbe stato bello se avessimo portato un po’ di allegria nella Casa. Gli ho detto: ‘Facciamo questo, poi il resto verrà. Ma non ci abbandoniamo, non ti mollerò mai se mi nomini perché so come funziona il Grande fratello, io vedrò il tuo lato migliore’”.

Poi però, come sappiamo, è successo tutt’altro: “Una volta nella Casa, lui si è infatuato, perché lo ha ammesso, e anche io – ha proseguito Helena nell’intervista – Poi è andato a Madrid e ho sentito da lui cose cattive. Mi ha preso in giro e ha scelto Shaila. Io non ho paura di amare, non ho paura se guardo negli occhi una persona e abbiamo delle cose in comune. Rischio, e non guardo chi sei, da dove vieni, quanti soldi hai”. Vedremo ora cosa succederà se riuscirà a rientrare nella casa…